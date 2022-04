Nagy lendülettel kezdett a Fülöpszállás, a 3. percben egy szögletet követően Varga Tibor fejelt a bal felső sarok irányába, egy hazai védő mentett fejjel. Négy percre rá egy indítás után Csordás Zoltán rúgott egy pattanás után szép gólt a bal alsó sarokba – lesről. A 15. percben aztán megindult a Nagy Adrián-parádé. Egy szöglet után kifejelt labda Nagy Adriánhoz pattant, ő középről, húsz méterről laposan a kapu jobb oldalába lőtt, 1–0. Kapus szemszögből nem lett volna háríthatatlan lövés, Menyhárt Péter előtt azonban legalább tízen takarták a kilátást. Két perc múlva a hazai védők passzolgattak a 16-osuk mellett, Csordás elvette a labdát, Nagy Adriánhoz perdített, aki a kaputól nyolc méterre megtalálta egy védő és a kapus közt a rést, 2–0. A 26. percben Nagy Adrián nagy lendülettel szlalomozott át három védőn, és helyezett középről, 15 méterről a jobb alsó sarokba, 0–3. Padlóra került a hazai gárda, ám rögtön szépíthetett volna. Kullai indította forintos labdával a jobb oldalon Nagy Richárdot, aki betört a 16-oson belülre, lövését Tóth Szabolcs vetődve mentette, a labda visszakerült Nagy Richárd elé, aki az ötösről nem tudott kapuba találni, ugyanis megtréfálta a jakabi talaj, és gólszerzés helyett elesett. Három perc múlva legalább ekkora hazai ziccer maradt ki ismét, akkor Nagy Norbert adott be jobbról egy nagy vágta után, a hosszú saroknál érkező Szegedi Krisztián három méterről a kapufát találta el. Egy perc múlva büntetett a Fülöp. Egy jobb oldali akció végén Csordást kereste egy beadás, minden hazai védő rajta volt, ő továbbtolta a labdát, Kovács Bencének már csak az üres kapuba kellett bepasszolnia a játékszert, 0–4. A 42. percben egy nagy bedobást követően a hazai hálóőr a labda mellé ütött, így az továbbjutott Kovács Bencéhez, akinek ezúttal sem volt nehéz dolga, ezúttal fejjel stukkolt az üres kapuba, 0–5. No, ez volt az a pillanat, amikor a jakabi szurkoló azt mondhatta volna, hogy ezt nem érdemes tovább nézni, ennek így 10–0 lesz a vége.

De senki nem távozott a reménytelen helyzet ellenére sem, és milyen jól tették, a második játékrészben ugyanis mintha kicserélték volna a hazai gárdát, olyan lendülettel jöttek ki a pályára és küzdöttek a zöld-fehérek, mintha a második félidei eredményért külön járna pont. Két perccel a kezdés után Szalkai Béla remek, bal alsó sarokra tartó szabadrúgását védte Tóth Szabolcs. Az 56. percben az egész mérkőzésen nagyon sokat küzdő Nagy Richárd vette el a vendégek utolsó emberétől, Pusztai Martintól a labdát, rávezette a kapusra, Tóth Szabolcs azonban hárítani tudott. Ez a jelenet is a szinte kihagyhatatlan, mégis kihagyott hazai helyzetek számát gyarapította. A 63. percben Nagy Norbert adott le pillanatokon belül két lövést is, gólt nem sikerült szereznie. Egy percre rá Szegedi Richárd tekert jobbról, jobb külsővel ravaszul a kapura, a labda a felső lécre hullott. Három percre rá Csordás lépett meg a bal oldalon, a kapus is kifutott rá, ő középre tálalt, az érkező Krahulecz Ákos az üresen tátongó kapu jobb felső sarka mellé lőtt, bizonyítva, hogy ordító helyzetben azért a Fülöp is tud hibázni. Egy percre rá egy veszélyes hazai beadást követően Szegedi Krisztin fejelt centiméterekkel a hosszú sarok mellé. A 87. perc aztán meghozta a második játékrészben nagyot küzdő hazai gárdának a jutalmat. Nagy Norbert kezelt le egy kapuskirúgást, megindult vele a vendégek kapuja felé, majd 18 méterről, jobbról elképesztően nagy gólt lőtt a jobb felső sarokba, 1–5. Ilyen arányban is megérdemelt vendégsiker született. A győzelmet nem kell magyarázni, a hazai gárda ugyanakkor reménytelen helyzetben olyan játékkal rukkolt elő a második játékrészben, hogy a legelkeseredettebb hazai drukker sem tudott rájuk haragudni.