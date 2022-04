Élesebben kezdett a Kaposvár, 0–8-as futást produkáltak az első két percben, így három egységre olvadt a KTE előnye, Forray Gábor időt kért. Wittmann passzából Dramicanin termelte be, a büntető viszont kimaradt, 47–42. Hilliard tempójával már csak kettő pont volt a differencia, Price pedig bedobta a ziccert, és még az extra egyest is, ezzel átvette a Kaposvár a vezetést, 48–49. Dramicanin vette hátára a kecskemétieket, és ragadták vissza a kezdeményezést, csatlakozott hozzá Pollard is, 59–56-nál somogyi időkérés következett. Több pont ebben a negyedben már nem esett.

A záró etapban Pollard kettesére Diggs hármassal reagált, őt Hilliard másolta, 61–62. Klobucar a legjobbkor hintette be kintről, 64–62.

Csorvási termelte be a gyűrű alól, Karahodzsics is ugyanígy tett a túloldalon, 66–64. Diggs büntetői pontosak voltak, Price pedig lepattanó után, lendületből vihette gyűrűre, 66–68. Karahodzsics második egyesét dobta be, míg Diggs egy újabb trojkával vétette észre magát, 67–71. Pollard volt kellően harcias, és kettő plusz egyes akciója után 70–71 állt a táblán. Felváltva estek a kosarak, Diggs extra triplája után viszont taktikai értekezletet kellett tartani a hazai oldalon, 74–78. Őrült izgalmak kezdődtek az utolsó percekben, mindkét térfélen szépségdíjas dobásokat mutattak be a játékosok, 81–84-nél Forray Gábor időt kért, ekkor még 19 másodperc volt hátra. Pollard vezette fel, majd rá is jött ki a figura, és csont nélkül süllyesztette el hármasát, 84–84. Négy szekundum maradt még a rendes játékidőből, Lazic mester kikérte idejét, félpályáról jöhetett így csapata. Hilliard kiszorított helyzetből eldobta, nem járt sikerrel jöhetett a ráadás.

Labdát szerzett a KTE, pontokat viszont először a Kaposvár jegyezhetett, 84–86. Klobucar kiválóan állt bele távolról, 87–86. Martin forgatta meg védőjét, majd a fault után csak az egyik büntetőt értékesítette, 87–87. Klobucarnak ütöttek oda ketten is, de csak az egyik büntetőt értékesítette, 88–87. Jó hazai védekezés után Pollard ellen szabálytalankodtak, és nem remegett meg a keze, 90–87. Hilliardot sapkázták le, utána viszont nem változott a differencia jó darabig, mígnem Martin zsákolta be, 90–89. Wittmann állhatott a vonalra, mindkettőt bevarrta, 92–89. Időt kért a Kaposvár, tizenhárom másodperccel a dudaszó előtt. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét most is kiválóan védekezett, és ezzel kiharcolta a nagyon fontos harmadik győzelmét a középházban.

Forray Gábor vezetőedző értékelése: – Nem tudom hova fokozni a szavakat, nagyon büszke vagyok a csapatomra, fantasztikus amit produkáltak. 17 nap alatt 7 meccset játszottunk pihenő nélkül. Az utolsó leheletünkig küzdöttünk, a szívünk vitt minket előre. Vert helyzetből harcoltuk ki a hosszabbítást. A vert helyzetet mondjuk magunknak köszönhetjük, mert puhán jöttünk ki a harmadik negyedre, és ezt a Kaposvár kihasználta. Aztán mindig volt náluk valaki, aki extra dobást mutatott be, és így hátrányba kerültünk. Onnan kapaszkodtunk vissza az utolsó pillanatokban. A hosszabbításban fegyelmezettebbek voltunk, és nagyon jól védekeztünk. Nem tudom honnan szedtük ehhez az erőt, de le a kalappal. Fognak most kapni pár nap pihenőt a játékosok, nagyon megérdemlik. Lezárult az első kör a számunkra, ebből hármat nyertünk, ami jónak mondható. Nincs még vége, van hátra négy további fontos meccs, azokra kell fókuszálnunk. Köszönöm a szurkolóknak a fergeteges biztatást, ők adták azt a plusz erőt, ami kellett a győzelemhez.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Kaposvári KK h.u. 92–89 (21–13, 24–21, 14–22, 25–28, 8–5)

Tippmix Férfi NBI A-csoport, középházi középszakasz, 4. forduló.

Messzi István Sportcsarnok, játékvezetők: dr. Mészáros Balázs, Csabai-Kaskötő Brigitta, Makrai Márton.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Pollard 29/12, Fazekas 2, Milutinovic 11/3, Klobucar 18/9, Dramicanin 14/6. Csere: Wittmann 6/3, Karahodzsics 9, Kiss D., Ivkovics 3/3. Vezetőedző: Forray Gábor

Kaposvári KK: Hilliard 19/9, Plézer 1, Price 19, Hendlein 2, Martin 18. Csere: X. Ford 8/6, Diggs 18/12, Csorvási 4, Bogdán, Puska, Krnjajszki. Vezetőedző: Nikola Lazic