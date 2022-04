– Így van, sokáig tehát nem is bánkódhattunk, hiszen össze kellett kapni magunkat és készülni a mai mérkőzésre, ami egyáltalán nem lesz könnyű. Annál is inkább, mert az Aramist az idei évben még nem is sikerült legyőznünk, többször is sikerült borsot törniük az orrunk alá. És ahogy mondani szokás, szegény embert az ág is húzza, Darko Ristic szereplése az utolsó pillanatig kérdőjeles marad – nem tudni, hogy a sérülése mellett tudja-e vállalni a ma esti játékot –, ráadásul az ötödik sárga lapja miatt Biró Attilára sem számíthatunk, pedig rá is nagy szükségünk lenne. Nehézségeink tehát továbbra is vannak bőven, ugyanakkor nincs más hátra, mint előre. Felrázni ugyanakkor nem kell a társaságot. A szurkolóinknak is szeretnénk meghálálni a felénk áradó bizalmat, ugyanakkor a saját önbecsülésünk érdekében ma este nem lehet más célunk az Aramis SE vendéglátójaként, mint megszerezni a győzelmet és az azért járó három pontot – zárta szavait a csapat sepsiszentgyörgyi illetőségű játékos-edzője. A mérkőzés 19 órakor kezdődik.