Két, semleges szurkolók számára is érdekes mérkőzést vívnak ma délután Hartán, ahol a hazai gárda a Tiszakécske II.-t fogadja. Mindkét csapat remek formában van, és még a vesztes mérkőzésein is képes szórakoztató játékra, izgalmas meccs vívására. Még az edzők szerint sem alakult eddig rosszul a két gárda tavasza. – Mindenféleképpen meg vagyok elégedve a srácok idei tavaszi teljesítményével – nyilatkozta Csehi Tamás, a Harta játékos-edzője.

– Az elmúlt hetekben látszott, hogy összeért a társaság. Ez azért nem véletlen, hiszen egy nagyon jó alapozást tudhattunk be télen, amelyen láthattam, hogy a játékosok vevők arra, amit kérek tőlük. Főleg a legutóbbi két mérkőzésen láttam viszont azokat az elemeket, amelyeket az edzések során gyakorlunk. Sok a fiatal a keretben, húsz éve nem volt ilyen fiatal csapat Hartán. Az edzéslátogatottság is példás. Arra kell odafigyelnünk, hogy ne legyenek hullámvölgyeink. Az elmúlt időszakban ugyanis többször volt olyan, hogy az egyik héten remekül játszottunk, a másik héten pedig kevésbé. Erre oda kell figyelnünk, és akkor szép jövő elé néz a csapat.

A hétvégi Tiszakécske elleni rangadón nem is kérdés, hogy győzelmet szeretnénk elérni.

Egyáltalán nem becsüljük le őket, tudjuk, hogy kiváló csapat, de mi egy olyan társaság lettünk, amely mindig mindenki ellen a három pontra törekszik. A saját játékunkat kell játszani, az lehet a siker titka. A Tiszakécske voltaképpen egy állandó sötét ló a megyei bajnokságban. Nem lehet tudni, hogy hogy néz ki egy adott meccs előtt az aktuális keretük, hiszen szoktak visszajátszani játékosok a másodosztályú csapatból. Ez egy előny számukra, hiszen alkalmanként a megye egyes szintnél magasabb képzettségű játékosokat kaphatnak.

– Számunkra a tavaszi szezon általában mindig sokkal jobban alakul, mint az őszi. Ennek egyszerű oka van: télen sokkal több időnk van a felkészülésre, mint nyáron. Ez idáig maximálisan elégedett vagyok a csapatommal, csak egy-egy esetben van hiányérzetem. Az kellemes teher, hogy mindig más csapatot kell a pályára állítanom, ugyanis többször kapunk játékosokat az NB II.-es testvércsapatunktól. Jó az edzéslátogatottság, amire nagyon büszke vagyok. Az edzéseimen mindenféleképpen a labdás edzések kapnak főszerepet. Hét közben próbálunk minél több mérkőzésszituációt begyakorolni.

A hartai csapatot én nagyon szeretem, ugyanis a futballfilozófiát tekintve a miénkhez hasonló együttes a Duna-parti.

Próbálnak játszani, egyértelműen a támadófocit erőltetik, ami a labdarúgásnak csakis a javára válik. Főként az elmúlt fordulókban sok gólt rúgnak, ez a számomra kimondottan szimpatikus. Ezek után aligha hat az ellenfél lebecsülésének, ha azt mondom, hogy ennek ellenére pontért, pontokért megyünk Hartára. Mivel egy támadó csapat lesz az ellenfelünk, biztos, hogy sok gól fog születni, ami a nézőknek jó.

Kiszámíthatatlan, háromesélyes találkozó a Lajosmizse és a Bácsalmás mérkőzése is. A Mizse tavasszal nem fut rossz idényt, értek el nem egy bravúrdöntetlent, viszont vannak olyan pontok, amelyekkel előzetesen bizonyára kalkulált Árva Zsolt, de amelyek elvesztek.

Hasonló cipőben jár Teslic Igor csapata is, akit le egyszer sem focizott az ellenfél, de a győzelmek számát a bácsalmásiak is nagyon szeretnék már növelni. Hazai pályán a hazai gárda a favorit a Kiskőrös–Kiskunhalas szomszédvári derbin. A kiskőrösi keret a kecskeméti mérkőzésen is bizonyította, hogy nagyon egyben van, a Kiskunhalast ugyanakkor megannyi probléma gyötri, nehéz dolga van az új trénernek, Kocsis Gábornak. Egy biztos: nem égni utaznak a halasiak Kiskőrösre.

A Kecel és a Jánoshalma összecsapása igazi rangadó annak ellenére, hogy a Kecel csak a 11. helyen tanyázik, míg a Jánoshalma a képzeletbeli dobogó harmadik fokán. Árnyalja a képet, ha a tavaszi eredményeket nézzük. A pályaválasztó Jánoshalma, amelynek a keretéből kulcsjátékosok nagyon hiányoznak, a tavaszi hat mérkőzésén hat pontot szerzett, míg a vendég Kecel hat fellépésből tíz egységet abszolvált. Ütős kis rangadó várható.