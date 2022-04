Bár az út minősége miatt az összekötő is komoly kihívást jelentett, akadtak, akik úgy döntöttek, hogy nem érik be ennyivel. „Nem volt más választásunk, mint elfogadni a döntést, amelyet teljes mértékben a biztonságot szem előtt tartva hoztak meg az illetékesek. Miután kihirdették a döntést, a táborban a belga kamionos kollégákkal megbeszéltük, hogy mivel egyébként is azért jöttünk, hogy a sivatagban teszteljük a Scania Qualisport Sharkot, a Douzig tartó százötven kilométeres összekötő helyett átvágunk a dűnéken.

Ők természetesen azonnal vevők voltak az ötletre, így együtt vágtunk neki a menetnek, amely során a kis konvoj önszorgalomból száz kilométert tett meg a dűnék között.

Szenzációs volt, út közben, a semmi közepén rátaláltunk egy olyan kávézóra is, amelynek falait dakaros és terepralis ereklyék díszítették. Itt, Douzban most nem táborban, hanem hotelban töltjük az éjszakát, így felfrissülve vághatunk majd neki az utolsó két napnak” – mesélte az élményeket Kovács Miklós, a Qualisport Racing pilótája.

A dunaszentbenedeki Kovács, Czeglédi, Ács trió a kamionos kategória összesítésének élén várja a folytatást. A magyarok 21 óra 13 perc 48 másodperces összidővel álltak a kamionos kategória élére kedden, így a Bouwens, Wade, Boerboom belga Iveco-hármast 1 óra 8 perccel, míg a szintén belga Rotsaert, Raes, Rostsaert MAN-triót több mint másfél órával előzik meg. A viadal hetedik napján Douz és a legendás Csillagok háborúja című filmsorozat egyik forgatási helyszíne között száguld majd a Tunisia Desert Challenge mezőnye, a táv 360 kilométer.