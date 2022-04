Visnka Ede elmondta még, hogy azért már ők is figyelik a tabellát, mert nem mindegy az, hogy ki kivel játszik, és milyen eredményt ér el. Ha egymás ellen játszik két olyan csapat, akik a Tiszakécske mögött vannak, az segítséget jelenthet számukra. Éppen azért szükséges a Siófok elleni győzelem, hogy ne kelljen esetleg más eredményekre számítani. A csapatban Pál András kivételével mindenki egészséges, motivált, és átérzi annak a súlyát, hogy mit nyerhet a csapat a Siófok legyőzésével, vagy mit veszíthet egy esetleges vereséggel. Visinka Ede a legjobb formában lévő játékosokat fogja pályára küldeni. A vezetőedző azt reméli, hogy a szurkolók is ugyanúgy fogják majd buzdítani a csapatot, ahogyan eddig is tették, mert az pluszmotivációt ad mindenkinek. A találkozó vasárnap, 17 órakor kezdődik a Városi Sportcentrumban, és remélhetőleg a pálya mellett lévő szabadidőparkban rendezett majálisról sokan kilátogatnak majd a mérkőzésre.