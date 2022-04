Feczkó Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője: – Jól játszottunk, mindent megtettünk a győzelemért, de külső körülmények miatt nem tudtunk nyerni. Nyolcvan percig irányítottuk a meccset, de a két védőnk kiesése után a KTE is megnyerhette volna a találkozót.



Szabó István, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Az első félidővel nem voltam megelégedve. Szerettem volna, hogy azok a játékosok is bizonyítsanak, akik eddig kevesebbet játszottak, de ez most nem sikerült. Érthető okokból így a szünetben változtatnunk kellett, ebben volt egy kényszerű csere is a kapuban sérülés miatt. A második félidőben a játékunk és a helyzeteink alapján megszerezhettük volna a három pontot, de ha ilyen nagy hibákat dobunk, akkor nagyon nehéz ez két idegenben szerzett góllal is. Nyíregyházán nem feltétlen rossz eredmény a döntetlen, de szerettünk volna nyerni, hogy jobb pozíciónk legyen az élmezőnyben. Még most is ott vagyunk természetesen, hétvégén pedig úgy lépünk pályára otthon a Békéscsaba ellen, hogy javítsunk.



Nyíregyháza Spartacus – KTE HUFBAU 2-2 (1-1)

Balmazújváros, 500 néző Vezette: Szilágyi Sándor (Sinkovicz Dániel, Tőkés Róbert)

Nyíregyháza: Fejér – Szabó B., Papucsek (Sztankó, 83.), Gengeliczki, Jánvári (Nemes, 56.) – Márkus, Sigér Á. – Vass P. (Gresó, 62.) Zamostny, Kovács Á. (Pócsik, 62.)– Banyoi (Novák Cs., 62.) Vezetőedző: Feczkó Tamás

KTE: Kersák (Varga B., a szünetben) – Tóth D. (Buna, 80.), Gál Sz. (Szabó A., a szünetben), Rjasko, Szalai G., Grünwald – Katona B., Vágó, Szabó L. (Szuhodovszki, a szünetben) – Tóth B., Paudits (Lukács D., a szünetben). Vezetőedző: Szabó István

Gól: Kovács Á. (35.), Vass P. (48). ill. Szalai G. (10.), Lukács D. (60.)