Megye III., Déli csoport

A Déli csoportban vágtat a bajnoki cím megszerzése felé a Kunfehértó. A hétvégén a Felsőszentivánt győzték le. Az előnye maradt továbbra is kilenc pont, miután a második helyen álló Dunagyöngye is behúzta a hazai meccsét a Bácsalmás vendéglátójaként. Egy pontot otthon tartott a harmadik Madaras ellenében a Katymár. Zsinórban a negyedik győzelmét szerezte meg a Kenderes a hétvégi fordulóban, amire Bátmonostorán már nagyon régen nem volt példa. A sereghajtó Tataháza volt a vendég, ám aki azt gondolja, hogy könnyű dolga volt Szlavikovics Ede csapatának, az nagyon téved. A vendégek a 18. percben már 2–0-ra vezettek, ráadásul a hazai gárda Gergity Roland kiállítása miatt a 18. percben meg is fogyatkozott. Nem estek azonban kétségbe a hazaiak, az 57. percre már 4–2 volt az állás, és már a tataházaiak is csak tízen maradtak, Koncsek Kornél három perccel korábban történt kiállítása miatt. Ezt követően még egy vendég- és egy hazai gól esett, így szórakoztató, változatos mérkőzésen húzta be a negyedik győzelmét a Kenderes.

Eredmények: Kenderes–Tataháza 5–3, Katymár–Madaras 1–1, Kunfehértó–Felsőszentiván 3–1, Gara–Vaskút 0–2, Dunagyöngye–Bácsalmási PVSE II. 3–1, Bácsbokod–Híd SC 2–3. A 10. helyen álló SC Hírös-Ép II. a 7.

Bugacot fogadta a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, a 23. fordulóban. Az ellentétes félidők mérkőzésén döntetlen született. Lendületesen kezdtek a csapatok, az első pillanatoktól látható volt, hogy hazai részről a rutin, míg vendégrészről a fia­talos hév dominál. Cserejátékosok egyik kispadot sem népesítették túl. A 12. percben, vendégszögletet követően Tajti Bence fejelt a jobb felső sarok irányába, a labda a felső lécről pattant vissza a mezőnybe. Két percre rá, hazai szögletet követően az egyébként védőt játszó Farkas Gaszton robbant be ellenállhatatlan erővel és fejelt nyolc méterről a bugaci kapuba, 1–0. A 22. percben Botos Krisztián 24 méterről leadott, léc alá tartó bombáját mentette Petrovics Tamás. A szögletet követően Farkas Gaszton fejelt közelről mintaszerűen, de talán túl mintaszerűen kapura. A labdát ugyanis előírásszerűen lefejelte a kapus elé a földre, csakhogy onnan a fölső léc fölé pattant a játékszer. A 29. percben Tajti Bence bombázott 30 méterről a jobb alsó sarok mellé. Négy percre rá újra Farkas fejelt – minden pontrúgásnál veszélyt jelentett a föltűnése –, a bugaci kapus bravúrral hárított. Két percre rá Deli Mihály lőtt a bal alsó sarok mellé. A mérkőzés ezen időszakában jóval veszélyesebbnek, céltudatosabbnak tűntek a hazai akciók, így nem volt meglepő, amikor a 40. percben a hazai gárda megduplázta az előnyét. Kovrig Ákos csinált meg két lövőcselt, és bár ennek következtében kisodródott balra, így is precízen ki tudta lőni jobbal a hosszú alsó sarkot, 2–0.

A játék képe alapján biztosnak tűnt negyvenöt perc után a hazai előny. Sőt, mi több, a folytatásban is a hazaiak veszélyeztettek, előbb Kovrig lőtt balról, laposan, ezt Petrovics bravúrral mentette, majd a róla kipattanó labdát Botos fejelte rá, a bugaci kapus ismét menteni tudott. Az 53. percben Ivaskó Szabolcs durrantott mellé nagy helyzetben egy kipattanó labdát. Négy percre rá, egy vendégszögletet követően Deli fejelt fölé. Az 59. percben egy buktatásért 11-est kapott a hazai gárda. Botos állt a labda mögé, ám a bal felső sarok fölé lőtte. Kisvártatva Pilter Zoltán durrantott fölé kapásból, öt méterről. Legkésőbb ekkor eldőlhetett volna a hazaiak javára a meccs, a vendégeket dicséri, hogy nem adták fel. És jól tették. A 68. percben egy lövés eltalálta Farkas kezét, a játékvezető pedig 11-est ítélt. A büntetőből Deli lőtte higgadtan a jobb alsó sarokba a labdát, 1–2. Éledve látván pontszerzési reményeiket, magasabb fokozatba kapcsoltak a bugaciak. A 73. percben Somogyi Szilveszter egy óriási egyéni szóló végén a jobb oldalról, az alapvonal közeléből beadott, a jókor érkező Pillók Gergő pedig a léc alá fejelt, 2–2. Ha lehet, még nyíltabbá vált a mérkőzés, mind a két csapat szerette volna a maga javára eldönteni. A hajrában Botos Krisztián megkapta szövegért a második sárga lapját – miután a játékvezető néhány perccel korábban határozottan figyelmeztette, hogy erre a sorsra jut, ha még egyszer szövegel –, és a kiállítás sorsára jutott. A 89. percben egy vendégek által keresztbe ellőtt labdára a kapu elé csúszó Héder Ádám tette bele a lábát, majdnem jól, a játékszer ugyanis centiméterekkel csúszott ki a játéktérről a bal alsó sarok mellett. A hosszabbításban Farkas ollózott még egyet mellé 13 méterről. Újabb gól már nem esett, így igazságos döntetlen született azon a mérkőzésen, amelyet a hazai gárda a 11-es értékesítésével talán lezárhatott volna a maga javára.

SC Hírös-Ép Egyesület II.– Bugac KSE 2–2 (2–0)

Kecskemét, vezette: Fülöp József (Suba Péter, Barta Viktória).

SC Hírös-Ép: Czakó – Bimbó, Kovrig, Pilter, Zsíros, Priskin, Botos, Katona (Ferenczi, 46.), Ivaskó, Sallai, Farkas. Játékos-edző: Sallai Zoltán.

Bugac: Petrovics – Dömötör, Erdélyi, Deli, Birkás, Somogyi, Törteli (Héder, 55.), Tajti, Gál, Bali-Hajagos, Pillók. Edző: Bálint Ernő.

Gól: Farkas a 13., Kovrig a 38., illetve Deli a 67., Pillók a 72. percben.

Kovrig Ákos: – Taktikusan tudtuk tartani a labdát az első félidőben, fölényben játszottunk, fegyelmezetten, ennek köszönhetően kétgólos vezetéssel mentünk szünetre. A második játékrészben a harcos Bugac megérdemelten szépített, majd egyenlített. A játék képe alapján egy harcos, dinamikus mérkőzésen igazságos döntetlen született. Mi is tettünk nagyon sokat a győzelem érdekében, de a második játékrészben a Bugac is nagyon hajtott, nagyot harcolt. A 2–0-nál kihagyott 11-esünk miatt van egy olyan érzésem, hogy kettővel több pontot is itthon tarthattunk volna, de aki látta a mérkőzést, az minden bizonnyal egyetért velem abban, hogy nem érdemtelen a Bugac pontszerzése.

Bálint Ernő: – Ezer sebből vérzik a csapat, emiatt már hetek óta rendre csak tizenegy játékossal tudunk kiállni, vagy örülünk, ha egyáltalán van cserénk. Úgy gondolom, hogy ma a szív és a lélek hozta össze a pontszerzést. Mezőnyben talán némileg jobbak voltunk egy kicsivel, viszont a hazaiaknak több gólhelyzetük volt. Az összkép alapján úgy érzem, hogy igazságos a döntetlen. Csak dicsérni tudom a csapatomat. Nagyon szűkösen vagyunk, a srácok mégis minden meccsen kiteszik a szívüket-lelküket a pályára.

Az Északi csoportban az éllovas Ladánybene mérkőzése félbeszakadt, a második Kunszentmiklós pedig 8–3 arányban legyőzte a Ballószögöt. Szoros az élmezőny ebben a csoportban, ha a Ladánybene és a Miklósi GYFE ilyen ütemben bírja az egymással a bajnoki címért folytatott versenyt – persze még a harmadik Ágasegyházát is hiba volna leírni, annál is inkább, mert játszik még a két előtte állóval. Igazi bajnoki döntőre van kilátás június 4-én, amikor a Ladánybene Kunszentmiklósra látogat. Nem spóroltak a gólokkal Kerekegyházán, ahol a hazai gárda 6–5-re nyert a Tiszauggal szemben. A 4–1-es hazai vezetés után kialakult végeredményhez a hazai csapatból Gogolák Milán három, a vendégektől pedig Nagy Attila négy találattal járult hozzá. Döntetlen lett a két Jakab szomszédvári derbije, Lukács Imre már a 12. percben megszerezte a Jakabszállásnak a vezetést, ezt Mizsei Adrián a 18. percben kiegyenlítette, és többször nem háborgatták a hálót a csapatok.

Eredmények: Miklósi GYFE–Ballószögi FK 8–3, Vasutas SK–Fülöpszállás 0–3, Tiszaalpár–Helvécia 0–2, Kerekegyháza II.–Tiszaug 6–5, Jakabszállás–Fülöpjakab 1–1.

A Közép csoportban föllázadtak a kicsik, az első négy helyezett közül három nem tudott győzni, ami ebben a csoportban azért ritka jelenség. Az Akasztó II.-t a Balotaszállás győzte le, a Vadkert második csapatát a Jászszentlászló, de legalább ekkora fegyvertényt mutathat föl a Kaskantyú is, amely Kiskőrösről hozott el egy pontot. Ezúttal a Kecel II. rúgta be a többiek elmaradt góljait is, 11–0 arányban győzött a Tázlár ellen. A négy gólt szerző Kovács Norbert és társai mintha a jövő heti rangadóra készültek volna, aminek nem lesz kicsi a tétje, hiszen az első helyezett Akasztó II. fogadja a második Kecel II.-t.

Eredmények: Bócsa–Tabdi 2–0, Balotaszállás–Akasztó 3–2, Kecel II.–Tázlár 11–0, Kiskőrös II.–Kaskantyú 1–1, Jászszentlászló–Vadkert II. 3–1, Csengőd–Szank 2–1, Kecel Senior–Császártöltés 0–3.

A Nyugati csoportban az éllovas Foktő semmit nem bízott a véletlenre, 6–0 arányban verte hazai pályán a Harta II.-t. A hazaiaknál Markó Renátó ötször köszönt be Fülöp Róbert kapujába. A második Bátya szabadnapos volt, így öt pontra nőtt a foktőiek előnye. De már nem a Bátya előtt. Az Uszód ugyanis kihasználta a Bátya szabadnapját, és nehéz meccsen ugyan, de győzött a Dunavecse vendégeként, így előrelépett a második helyre. A 60. percben még 4–2-re vezetett ugyan a Dunapataj ellen hazai pályán a sereghajtó Fajsz, a vendégek azonban az utolsó bő negyedórában háromszor is betaláltak, és megfordították a mérkőzés állását.

Eredmények: Tass–Szentmárton 1–8, Fajsz–Dunapataj 4–5, Szakmár–Homokmégy 5–1, Dunavecse–Uszód 2–3, Foktő–Harta II. 6–0.