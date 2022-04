A Szeged tavasszal kifejezetten jó formában van, sorra szállította az együttes a kitűnő eredményeket, így végig dobogó környékén is maradt. Április elején egy igen értékes skalpot is begyűjtött a jelenleg 4. helyet elfoglaló alakulat, hiszen Diósgyőrben sikerült 5–0-ra nyerni.

Ez mégis fordulópontot hozott a klub életében, ugyanis váratlanul távozott a kispadról Dragan Vukmir, aki a miskolciaktól menesztett Kondás Elemér helyét vette át közvetlenül azután, hogy még a Csákvár ellen győzelemnek örülhetett hét közben. A Szeged ezután kicsit megtorpant, hiába maradt az irányítás az addigi stábnál, előbb idegenben a Vasas­tól, majd otthon a Siófoktól kapott ki, de mivel élcsapatokról van szó, ez nem jelent semmit. Nagy érvágás ugyanakkor vendégszempontból, hogy a 18 találatával a gólkirályi címre is esélyes Horváth Krisztofer begyűjtötte ötödik sárga lapját, így nem lesz ott a pályán Kecskeméten.

Szabó István csapata nyugodtan készülhetett a mérkőzésre, pláne azok után, hogy megkapta az NB I.-es induláshoz szükséges licencet is a napokban a klub. A III. Kerület elleni bravúros fordítás sokat ért, hiszen a DVTK szombathelyi botlásának köszönhetően a 2. helyre jöttek fel a lila-fehérek. Egyébként is jó formában van a társaság, már nyolc mérkőzés óta nem találtak legyőzőre. Eltiltás és új sérülés sem hátráltatta a munkát a hét folyamán, így jó állapotban várja a derbit a KTE. Van miért visszavágni kecskeméti részről, hiszen ősszel 2–0-ra nyert hazai pályán a Szeged.

– Az őszi mérkőzésen minden tekintetben felülmúlt bennünket a Szeged, ami egy jó lecke volt számunkra – tekintett vissza a KTE vezetőedzője, Szabó István. – Akkor sem vettük őket félvállról, félre ne értse senki, egyszerűen jobbak voltak, ami a sportban benne van. Volt időnk ezúttal készülni rájuk, jó hangulat is uralkodik nálunk. Nagyon komoly erőt képvisel ellenfelünk, hiszen még ők is odaérhetnek a második helyre. Nem téveszt meg minket az utolsó két mérkőzésük, mert idegenben talán még jobb erőt képviselnek, mint hazai pályán. Rendkívül jók az átmenetekben és a kontrákban. Kiegyenlített mérkőzésre számítok, melyre, reményeim szerint, sok néző látogat ki, és hozzásegítenek minket ahhoz, hogy itthon tartsuk a pontokat.

A nyolc mérkőzés óta veretlen kecskemétiek továbbra is csak a következő lépésre koncentrálnak. A második hely megszerzését egy nagy lehetőségnek tekintik.

– Ugyanúgy csináltuk a dolgunkat akkor is, amikor kikaptunk háromszor, és most is, amikor nyolc meccs óta veretlenek vagyunk – mondta a Kecskemét középpályása, Nagy Krisztián. – A kemény munkában hiszünk, és ez a sorozat is azt mutatja, hogy ez egyre inkább beérik, egyre inkább kiegyenesedünk. Bízunk abban, hogy a sérültek közül is lesznek még visszatérőink, és még erősebben mehetünk neki a hajrának. Ez mindenki előtt egy lehetőség, így is fogjuk fel. Meggyőződésem, hogy azért szerepelünk ilyen jól, mert együtt tudunk ilyen jó teljesítményt nyújtani, nem az egyének határozzák meg a sikerességünket. Ezen az úton haladva akár hatalmas sikert is elérhetünk a szezon végén, ami mindannyiunk karrierjében egy óriási dolog lenne. Jelenleg csak a Szeged elleni meccs számít, csak erre koncentrálunk. Nyerni akarunk.