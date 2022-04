Jobban nem is indulhatott volna a mérkőzést, mint egy góllal. Nagyon bekezdtek a hazaiak, az 5. percben Torma ugratta ki Sibalint, aki ziccerben nagyon magabiztosan lőtte el Szabó felett a labdát a kapuba (1-0). A gól látszólag megzavarta a vadkert csapatát, ám kiszabadulva a szorításból átlövésekkel veszélyeztettek. A 16. percben Supka lőtt húsz méterről két perccel később pedig Dulai. Mindkét kísérlet fölé ment. A 24. percben megduplázta előnyét a hazai csapat. Egy baloldali szögletet Máruska rúgott középre, ahol a védők nem tudtak felszabadítani, Torma pedig a kapus lábai között rúgta a hálóba a bőrt (2-0). Fél perc sem telt el és ismét ziccerben ment a Kecel csapata. Sibalin tálalt középre, de Tóth Péter picivel lemaradt a beadásról. A 35. percben Sendula adott forintos átadást Sibalinnak, aki ismét önzetlenül tette le Máruskának a játékszert, ám mellé ment a kísérlet. A 45. percben Katona ugratta ki Gémesit, ő pedig versenyt futott Doszpoddal, aki felvágta őt a büntető területen belül. Geleta Mihály sípmester a büntető pontra mutatott. A tizenegyest Hegedűs Ádám vállalta magára, aki a kapu jobb oldalába lőtt. Gerner kapus érezte az irányt, de hárítani nem tudott.



A második félidőt remekül kezdte a vadkert. Gémesi ugratta ki Bashirit. A támadó lefutotta a védőit, majd kicsit kisodródott így hozta nagy helyzetbe Katonát, aki hét méterről nem talált kaput. Az 50. percben Máruska lépett ki Fenyvesi labdájával, de Szabó Norbert védett. Az 55.percben Sibalin kapott labdát a baloldalon majd remekül vette észre a túloldalon érkező Tóth Pétert, de a támadó lövésénél a kapus ezúttal is védett. Egy perccel később Gémesi ívelt a keceli védők mögé, melyre Tóth Árpád startolt rá. A játékos át akarta emelni Gerner felett a labdát, de a kapus ezt érezte és remek védésével tartotta az előnyt csapatának. A 72.percben Torma adott remek labdát Fenyvesinek, aki nagy erővel lőtt kapura tizenegy méterről, de néhány centit tévedett. A 88.percben Bashiri passzolt Lévaihoz, aki remekül állt be védőjének, majd fordult le és az ötösnél elgáncsolták. A játékvezető ezúttal is a tizenegyes pontra mutatott. Hegedűs ezt a büntetőt is a kapu jobb oldalába lőtte (2-2). Talán már a nézők is elkönyvelték a döntetlent, amikor Herczeg Péter megindult a baloldalon és kényszerítőzött Sibalinnal, majd előbbi lövését még kitudta ütni a kapus, ám a kipattanóra keselyűként csapott le Sibalin eldöntve ezzel a meccset csapatának.



Kecel FC – Soltvadkerti TE 3–2 (2–1)

Kecel, 60 néző, vezette: Geleta Mihály (Váczi Levente, Révész Norbert)

Kecel FC: Gerner – Doszpod, Csáki, Brindza, Herczeg Péter, Sendula Péter, Fenyvesi, Máruska (Velez 70.), Torma, Sibalin, Tóth Péter (Patai Balázs 62.) edző: Vata Zalán

Soltvadkerti TE: Szabó Norbert – Hegedűs, Varga Bence, Fék, Supka, Fejes (Lévai 70.), Molnár Edvárd (Papp Róbert 84), Katona Gergő (Tóth Árpád 54.), Dulai (Ritter 81.), Bashiri, Gémesi játékos-edző: Papp Róbert

Gólok: Sibalin 5., 92., Torma 24., illetve Hegedűs 46., 88., percben

Sárga lapok: Csáki 12., Doszpod 38., Herczeg Péter 59., Fenyvesi 83., illetve Tóth Árpád 76., Ritter 85. percben



Pandur László, a Kecel FC szakmai igazgatója: – Igazi rangadó lett verés helyett. Ami az elmúlt héten, az most is működött. Gyorsan megtudtuk szerezni a vezetést, ám ezúttal nem tudtunk olyan hatékonyak lenni a kapu előtt. Akadt több nagyobb lehetőségünk, melyeknél rossz döntéseket hoztunk. Nem szeretnék a játékvezetővel foglalkozni, de ha az ellenfelünk kapott két büntetőt, akkor nyugodt szívvel nekünk is befújhatott volna ugyanennyit. Patai Balázs játékosunkat egyszerre rúgták fel és rántották le, illetve az egyik védőjük büntetőterületen belül kézzel ért a labdába. Még egyszer mondom, nem vitatjuk ezeket a szituációkat. Sajnos kihagytuk a helyzeteinket és ezek megbosszulták magukat. A második félidő elején kisebb mezőnyfölényt harcolt ki a vendégcsapat, de úgy gondolom a győzelemhez ekkor is mi álltunk közelebb. Az utolsó percben Herczeg Peti klasszisát mutatja, ahogy elment a baloldalon és gyakorlatilag gólpasszt adott Sibalin Daninak, aki előtt le a kalappal, ismét két góllal vette ki a részét a győzelemből. Megszereztük az első hazai győzelmünket, mellyel kilenc pontunk van, már annyi, amennyi volt az ősz folyamán. Szeretnénk folytatni ezt a jó sorozatot a jövő héten, Tiszakécskén is.



Papp Róbert, a Soltvadkerti TE játékos-edzője: – Meglepett minket a meccs elején a Kecel. Kicsit a mi fegyverünket használták. Berúgni a védelem mögé a labdákat. Sajnos ezeknek nem is nagyon találtuk az ellenszerét. Próbáltam változtatni, egy játékost feljebb hoztam a középpályán. Ez egy fokkal jobb volt, de még így is valahogy Sibalin Dániellel nem bírtunk. Az első és a második gól is nagy egyéni hiba volt, bár hozzátenném, hogy a kettő gólos előny megérdemelt volt a hazai csapatnak. A félidő végén befújtak egy tizenegyest nekünk, mellyel visszajöttünk a meccsbe. Második félidőben átálltunk három védőre és elég jól kialakult egy ki-ki mérkőzés. Voltak nekünk is helyzeteink, volt a Kecelnek is 2–2-nél azt hittem, hogy döntetlen simán meglesz. Aztán jött egy újabb kontra, több hiba, több összetevője volt a harmadik gólnak. Nagy hibákat követtünk el ma sajnos nem szabad ilyen hibákat elkövetni. Sajnálom a csapatot, hogy nem döntetlen lett, de nem érdemtelen a keceli csapatnak a győzelme, mert nekik is volt helyzetük. Ahogy a nagy edzők mondják, készülünk a következő hétre, de attól függetlenül nagyon fáj, hogy nem lett döntetlen ez a meccs.