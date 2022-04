Vendégfölénnyel indult a találkozó. A 6. percben Vincze Gergő középről, futtából lőtt, Berta Balázs, a hazai kapus vetődve mentett a bal sarok elől. A 22. percben Horváth István adott le egy életerős lövést középről, húsz méterről, Szűcs Csaba is a helyén volt. Sőt, azonnal indított, a vendég kontra végén Petrezselyem János tört kapura, a bal alsóba helyezett volna, Berta azonban ezúttal is odaért.

A 28. percben Földes Péter harmadszor próbálkozhatott szabadrúgásból, ez volt a legígéretesebb kísérlete, harmincról leadott lövése nem sokkal szállt fölé. A 32. Forgó Dániel eresztett meg egy bombát harminc méterről, a szél is megnyomta a labdát, no meg pattogós is volt a labda, ezt tette nehézzé a védést, de Szűcs megoldotta. A 37. percben Petrezselyem tört be balról, egészen az ötös sarkáig jutott, Berta azonban ezúttal is hárítani tudott.

A 39. percben egy jó kényszerítőzés után Lantos Sándor lőtt balról, tizenkét méterről a rövid sarok mellé.

A végig vendégfölényt hozó első játékrész után némi meglepetést keltett, hogy enyhe hazai dominanciával indult a második negyvenöt perc. A tázlári szél is segített ekkor, az eső játékrészben ugyanis a hazai csapat játszott jelentős hátszéllel, – jellemző módon a hazai kapusnak két kirúgása is egyenesen a kollégájához szállt az első negyvenöt percben –. amásodik felvonásban azonban mintha meg akarta volna vonni az időjárás a Balotától ezt a kedvezményt. Negyedóra elteltével aztán ismét a vendégek lettek kezdeményezőbbek. A 60. percben egy szöglet után a kipattanó labdát Lőrincz István fejelte hajszállal a hosszú sarok mellé.

A 64. percben újra Földes végezhetett el szabadrúgást, a labdája a sorfalat is érintette, a bal alsóba mégsem jutott be a labda, Berta ezúttal is a helyén volt. A 66. percben Vincze Gergő lódult meg a bal oldalon, tíz méterről, éles szögből leadott lövését újra a hazai kapus mentette, vetődve. Góllal válaszoltak a hazaiak. Egy kontra során Tóth Tamás tette ki jobbra a labdát Hegyi Péternek, aki remek ütemben adott középre, és az érkező Horváth István jobbal a kapu bal oldalába lőtt, 1–0. 73. percben egy tenisznyelven szólva ki nem kényszerített hibából egyenlített a Balota. Egy hazai védő belerúgta az előtte fölugró vendégjátékosba a labdát, a lepattanó Nagy Dániel elé került, aki jobbról keresztbe passzolt Vincze Gergő elé, aki balról a hosszú sarokba lőtt, 1–1. A 77. percben Földes szögletét követően Lőrincz fejelt centiméterekkel mellé.

Állandósult, és egyre nyomasztóbbá vált a vendégek fölénye, mégis a hazaiaknak volt meccslabdájuk, egy előrevágott, pattogós labda megtalálta Tóth Tamást, aki tíz méterről, középről fölé durrantott.

A 85. percben a sokadik tömegjelent alakult ki a hazai kapu előtt, Lőrincz középről, tíz méterről lőtt, Berta ismét hatalmas bravúrral mentett. A 88. percben Vígh Mihály végzett el szabadrúgást 35 méterről, az oldalvonal közeléből. Jól belekalkulálta a szelet a lövésbe, labdája a jobb felső sarokba tartott, a káprázatos formában védő Berta ezúttal is menteni tudott. Egyetlen egyszer volt tehetetlen, amikor a 93. percben egy szögletet követően sokadszor Lőrincz ugrott a legmagasabbra, és a bal sarokba fejelt, megszerezve ezzel a Balotaszállásnak a győzelmet, 1–2. Alacsony színvonalú mérkőzést láthattak a nézők, amelyet a hatalmas küzdelem és a kiváló dramaturgia avatott végül emlékezetessé. Megérdemelten győzött a vendégcsapat, bár a hazaiak is rengeteget és hősiesen dolgoztak a pontszerzésért.