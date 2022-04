Cook triplájával indult a mérkőzés, de gyorsan tudott reagálni a Kecskemét is, így szoros eredmény mellett küzdöttek a csapatok az első negyedben, Karahodzsics kosara után már egál állt az eredményjelzőn (11–11). Cook azonban továbbra is remekelt, kettő plusz egyes akciója után jobban ellépett a Szeged (19–13). Dramicanin tempója hozta közelebb a KTE-t, aztán Pollard hármasa is becsorgott, 19-18. Jó védekezés után Klobucart csak fault árán tudták feltartóztatni, ám ez sem zavarta abban, hogy a ziccert bedobja, és persze a büntető is sikeres volt (19-21).

Az utolsó pontot Davis szerezte büntetőből, így a Szedeák maradt mégis előnyben (22–21).

A második negyedet Kerpel-Fronius és Karahodzsics palánk alatti remeklése nyitotta, majd nem sokkal később Persons kosarával már öttel ment a Szeged (30–25). A KTE tapadt, a Szeged időt kért, majd fordult kocka és már Forray Gábornak kellett magához rendelnie játékosait 37–33-nál, végül 41–37-es hazai előnnyel vonultak az öltözőbe a csapatok.