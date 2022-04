Szombat délután két fiatal gárda csap össze a kecskeméti Műkertvárosi Sportcentrumban, a Kecskeméti LC és a Kiskunhalas. Nagy Lajos, a hazai edző győzni szeretne, de tudja, hogy nem árt az óvatosság. – Mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de nem akarunk beleesni abba a hibába, amelybe az ősszel, akkor ugyanis 1–0-ra kikaptunk Halason. A Halas fiatalokkal teli, küzdő csapat, azt ugyanakkor látni a tabellán, hogy sok gólt kapnak. Abban bízom, hogy ha megfelelően koncentrálunk, akár többgólos győzelmet is arathatunk. Ami a tavaszi idényt illeti, hét mérkőzést lejátszottunk, és mindössze egy vereséget szenvedtünk el, a többi mérkőzés biztatóan alakult. Az az egy vereség is főként rajtunk múlott, a többi találkozón viszont – amelyeken okoztunk meglepetéseket is – látszott, hogy jó úton haladunk. Amin mindenképpen javítanunk kell, az a rúgott gólok száma, de örülök, hogy a fiatal csapatom partiban van már a dobogósokkal is. Persze mi is küszködünk problémákkal, nálunk is rendre vannak hiányzók, a hétvégi, bácsalmási döntetlen is máshogy alakulhatott volna, ha lett volna minőségi cserém a kispadon, de nem bánkódok, nem a hiányzókkal kell foglalkozni, hanem előre nézni. Bizakodásra ad okot a tavaszi teljesítményünk, látszik a fejlődés a társaságon. Az elmúlt hétvégén egy tizenhat és fél éves játékos is pályára lépett nálunk, a tavalyi U19-ből pedig ketten kezdőként. Ez jól illusztrálja a célunkat, ami továbbra is az, hogy kecskeméti kötődésű, helyi játékosokkal játszunk. Elsősorban nem helyezésben gondolkodunk, hanem abban, hogy minél jobb példát mutassunk az utánpótlás számára. Ugyanakkor hátravan még öt mérkőzésünk, abból legalább hármat szeretnénk megnyerni, és akkor még a helyezésünk is egészen szépen mutathat az év végi záráskor.

– A tavaszi felkészülésünket azzal a célkitűzéssel kezdtük meg, hogy a fiatal átlagéletkorú csapatunk őszi szezon utolsó meccsein produkált játékát próbáljuk meg állandósítani, valamint a lehetőségeinkhez mérten minél több pontot szerezni – nyilatkozta Agócs Kristóf, a Faddikorr-Kiskunhalasi FC csapatkapitánya. – Csakhogy télen az edzéslátogatottság folyamatosan alacsony volt, továbbá a felkészülési meccseken aratott győzelmei hamis bizakodásra adtak okot. Az első tavaszi fordulóban elszenvedett vereség után edzőváltásra került sor, Kocsis Gábor folytatta velünk a munkát. Gábor magasabb osztályokban szerzett tapasztalattal rendelkező fiatal edző, aki az eddigiektől eltérő taktikai hadrendben és felfogásban küldte fel a csapatot a pályára. Az már látszik, hogy megtalálta a társasággal a közös hangot, az összeszokás zökkenőmentesen zajlott. Azonban neki is időre van szüksége ahhoz, hogy mindenkinek megtalálja a helyét. Fordulóról fordulóra javult a mutatott játék, de a sorozatos sérülések és egyéb elfoglaltságok miatt nem tudtunk kétszer ugyanazzal a kezdő tizeneggyel pályára lépni. Ennek a folyamatnak a mélypontja a Kiskőrös elleni mérkőzés lett, amelyre létszámhiány miatt el sem tudtunk utazni. A Kalocsa elleni hazai meccsen végre kezdett beérni a befektetett munka, tetszetős, rövidpasszos játékkal sikerült két gólt is szereznünk. A Kecskemétről tudjuk, hogy a keretüket hozzánk hasonlóan fiatalok alkotják, és hogy csapatként játszva érik el az eredményeiket. Külön részletekbe menően nem készülünk belőlük, a saját játékunkra szeretnénk koncentrálni. Ha a múlt héten mutatott fegyelmezett játékunkat át tudjuk menteni ellenük, és azt jó adag küzdeni akarással is meg tudjuk fejelni, akkor a Kecskemét elleni pontszerzésre is minden esélyünk meglesz.

Futballcsemegének ígérkezik a hartai és a kiskunfélegyházi összecsapás is. Egy Harta-Akasztó szomszédvári derbit még akkor is vétek kihagyni, ha a két csapat rossz formában van, hát még most, amikor mind a kettőnek jól sikerült eddig a tavasz! Határozott léptekkel halad a kitűzött célja megvalósítása felé a Kiskunfélegyháza, a Bácsalmás szeretné megtörni Némedi Norbert csapatának a lendületét.

A Kiskőrös a Tiszakécske kettőt fogadja, nem ez az első alkalom, hogy a kis Kécske fellépése szurkolói csemegét ígér. Kőkemény küzdelem várható Kalocsán és Kecelen, ahova a Soltvadkert, illetve a Lajosmizse látogat. Afelől senkinek sincs kétsége, hogy ezeken a helyszíneken is mindent el fognak követni a pontszerzés érdekében.

A megyei másodosztályban a hajrába fordulnak a bajnokságok, már csak három forduló van hátra. A Déli csoport dobogósai, helyezési sorrendben a Kunbaja, a Borota és a Baja hazai pályán lépnek pályára, az egyre kiélezettebb versenyhelyzetben a győzelem igényével. Kunbaján a Tompa, Baján a Sükösd, Borotán a Hajós húzná keresztül a számításokat.

Az északi éllovas Kiskunfélegyháza II. derbit vív a Városfölddel, Lapsánszki Tamás csapatának kellenek a pontok, hiszen a zárófordulóban szabadnapos a csapat. A második Kerekegyháza rangadót vív a harmadik helyen tanyázó Kiskunmajsával.

A megye három csúcs­derbijét a Közép csoportban vívják, az éllovas Akasztó II. vendége a 2. Kecel II. lesz.

A Bács-Kiskun megyei csapatok hétvégi mérkőzései

Szombat, 11.00

Megye III., Nyugati csoport: Szentmárton SE–Dunavecsei SE.

Szombat, 17.00

Megye I.: Kiskunfélegyháza–Bácsalmási PVSE, Harta SE–Akasztó FC, Kecskeméti LC–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC.

Megye II., Déli csoport: Érsekcsanádi KSKE–Kelebia KNSK, Kunbajai SE–Tompai SE.

Megye II., Északi csoport: Kerekegyházi SE–Kiskunmajsai FC, Városföldi SE–Kiskunfélegyháza II., Izsáki SSE–Kunszállás SE, Solti FC–SC Hírös-Ép Egyesület.

Megye III., Déli csoport: Bácsalmási PVSE II.–Kunfehértó KSE, Híd SC–Kenderes, Felsőszentiván–Gara, Madaras–Kisszállás, Tataháza–Katymár.

Megye III., Északi csoport: Ballószögi FK–Vasutas SK, Fülöpjakab SE–Miklósi GYFE, Fülöpszállási SE–Tiszaalpár SE, Tiszaug KSE–Ladánybenei LC, Katonatelepi SE–Jakabszállás KSE.

Megye III., Közép csoport: Vadkert FC STE II.–Csengőd, Akasztó FC II.–Kecel FC II., Kaskantyú–Jászszentlászló, Tabdi–Balotaszállás.

Megye III., Nyugati csoport: Bátyai SE–Dunaszentbenedek KSE, Homokmégy SE–Tass, KSE, Uszód KSE–Fajsz SE:

Vasárnap, 17.00

Merkantil Bank Liga NB II.: Dorogi FC–Kecskeméti TE-HUFBAU, Tiszakécskei LC–BFC Siófok, Tiszakécskei Sport­centrum.

Megye I.: Kalocsai FC–Soltvadkderti TE Variens, Kecel FC–Lajosmizsei VLC, Kiskőrösi LC–Tiszakécskei LC II.

Megye II., Déli csoport: Bajai LC–Sükösd SC, Mélykúti SE–Dusnok KSE, Nemesnádudvari KSE–Bácsborsód SK, Borotai SE–Hajós FC, .

Megye II., Északi csoport: Nyárlőrinci LSC–Lakiteleki TE.

Megye III., Déli csoport: Hercegszántói FC–Dunagyöngye SK.

Megye III., Északi csoport: Ágasegyháza SE–Kerekegyházi SE II.

Megye III., Közép csoport: Császártöltés EFSK–Kiskőrösi LC II., Szank OBSE–Bócsai BL SE, Tázlári FC–Kecel Senior FC.

Megye III., Déli csoport: Dunapataji SE–Főnix SE Foktő.