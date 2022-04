Szerda este a kupadöntőben ezüstérmet szerző Szeged érkezik a Messzi István Sportcsarnokba. Forray Gábor a Tisza-partiak ellen kiélezett mérkőzésre számít.



– A Szeged egy nagyon jó csapat, komoly játékosaik vannak, akár a külföldi, akár a magyar állományt nézzük.

Szabadabb stílusban kosárlabdáznak, erre kell felkészülnünk, és ezt kell limitálnunk. Vannak pozitív és negatív élményeink is velük kapcsolatban, biztos a mostani mérkőzés is kiélezett lesz. A Persons–Cook duó szabja meg igazán stílusukat, így az ő semlegesítésük kulcsfontosságú lesz, továbbá Bognár Kristófra is oda kell figyelnünk. Sok múlik majd azon is, hogy a hétvégi terhelés után a csapatok milyen formát fognak ki szerdán. Én azt gondolom, hogy le tudjuk őket győzni, ha ugyanolyan egységesek leszünk, mint az utóbbi periódusban. Szurkolóinknak is nagy szerepe lesz. Ezúton is szeretném megköszönni nekik, hogy Debrecenben is ott voltak mellettünk, várjuk őket az összes többi mérkőzésünkre is.



A szerdai összecsapás egyik érdekessége, hogy a kecskemétiek csapatkapitánya, Wittmann Krisztián ezen a találkozón vívja meg az 500. felnőtt bajnoki mérkőzését.



A középszakasz menetrendje

Április 6., szerda, 18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Naturtex-SZTE-SZEDEÁK

Április 9., szombat, 18.00: MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Április 13., szerda, 18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–DEAC-Tungsram

Április 16., szombat, 18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Kaposvári KK

Április 27., szerda, 18.00: Naturtex-SZTE-Szedeák–Duna Aszfalt-DTKH

Április 30., szombat, 18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–MVM-OSE Lions

Május 3. kedd, 18.30: DEAC-Tungsram–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Május 7., szombat, 18.00: Kaposvári KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét