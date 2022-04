Megyei I. osztály

Bácsalmási PVSE–Kecskeméti LC 3–3 (0–2)

Bácsalmás, 150 néző. Vezette: Ruzicska Máté (Minda Gábor, Halász József).

Bácsalmás: Koncsok – Harnos, Miles (Cs. Tóth, 68.), Szádeczky, Csanádi, Nagy Z., Szűcs S., Crkvenjakov, Szabó A. (Horváth D., 82.), Balázs D., Zsoldos Á. Edző: Teslic Igor.

KLC: Kormos – Ónodi, Csordás, Balázs E., Patvaros, Szűcs D., Fekete M. (Bálint, 70.), Kőrös, Bozsik, Bessenyei (Schnei­der, 90.), Terbe (Kanizsai, 80.). Edző: Nagy Lajos.

Gól: Csanádi (50.), Harnos (68.), Crkvenjakov (85.), ill. Bessenyei (7.), Bozsik (39., 72.).

Sárga lap: Szádeczky (45.), Nagy Z. (64.), Balázs D. (66.), Horváth D. (89.), ill. Patvaros (41.), Ónodi (74.), Bozsik (75.).

Teslic Igor: – Sikerült összehoznunk ezt a döntetlent. Ellenfelünk négyszer jutott el a kapunkig, abból három gólt szerzett. A befejezéseknél kellett volna jobban koncentrálni, mert a lehetőségeink megvoltak, erre nagy hangsúlyt is fektettünk. Örülni nem tudunk ennek az eredménynek, mert akár gólokkal is nyerhettünk volna a helyzetek alapján.

Nagy Lajos: – Mindkét csapat megdolgozott az egy pontért, összességében reális eredmény született. Küzdeni tudásból jelesre vizsgázott a csapatom. A játékunk lehetett volna jobb, de sok volt a hiányzónk. Fáj egy kicsit, hogy igazából szinte végig vezettünk, végül mégsem nyertünk, ellenfelünk azonban kapufákig jutott, helyzetei voltak, így igazságos az eredmény.

Soltvadkerti TE Variens–Kiskőrösi LC 1–3 (0–3)

Soltvadkert 150 néző. Vezette: Kiss Sándor (Csákó Patrik, Csorba Gábor).

Soltvadkert: Eifert – László, Dulai, Tóth Á. (Lévai, 59.), Hegedűs, Supka, Varga, Gémesi, Molnár, Fék, Bashiri. Edző: Papp Róbert.

Kiskőrös: Tóth Z. – Szedmák (Karf, 81.), Hajnal (Pekker, 64.), Rácz, Dunai (Amin, 70.), Simon, Nagy A. (Andó, 90.), Mihály, Szabó G. (Tóth Á., 66.), Barkóczi, Pintyi. Edző: Füleki Antal.

Gól: Lévai (80.), ill. Szedmák (4., 12., 30.).

Sárga lap: Varga (27.), Bashiri (88.), ill. Szabó G. (54.), Rácz (88.).

Papp Róbert: – Rosszul szálltunk be a meccsbe, mert az első harminc percben a Kőrös nagyon ránk jött. Nagy védelmi hibákból kaptuk az első két gólt, a harmadikat pedig átlövésből. Sajnos a játékosaim nem nagyon tudnak edzésre járni. Az edzéshiány miatt rossz a kondíció, aminek ez lett most az eredménye. A második félidőben próbáltam átszervezni a csapatot, ez sikerült is. Négy-öt százszázalékos helyzetet kihagytunk, a végén kapufát is lőttünk. A második félidőben elégedett voltam a játékosokkal, de ha akkor így tudtunk játszani, akkor az elsőben miért nem?

Füleki Antal: – A szomszédvári rangadó mindig nehéz. Az első félidőben hamar gólt szereztünk, könnyen fel tudtuk törni a Vadkert védelmét, így háromgólos előnyünk birtokában nyugodtabban játszhattunk. Utána kicsit kevesebb munkát tettünk a játékba, ezért a második félidő nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna. Akkor a Vadkertnek volt több lehetősége, igaz, nekünk is akadtak helyzeteink, de a végén majdnem izgulnunk kellett. A második félidővel nem voltam elégedett, de gratulálok a csapatomnak, hogy megnyerte a rangadót.

Jánoshalmi FC–Harta SE 1–1 (0–0)

Jánoshalma, 100 néző. Vezette: Hagymási Attila (Katona György, Lichtenberger István).

JFC: Lengyel – Safranj, Cetkovic, Stojanovic M., Jesic, Stojanovic V., Sőreg, Popovic, Szabó Sz., Ivanisevic, Babic (Jeszenszky, 30.). Edző: Florin Nenad.

Harta SE: Babó – Makó, Pintér, Hamar, Fekete, Grecu, Pinczési, Nasz (Follárdt, 65.), Sztakó (Szpirulisz, 33.), Erdei (Csehi, 65.), Varga. Edző: Csehi Tamás.

GÓL: Szabó Sz. (63.), illetve Varga (81.).

Sárga lap: Cetkovic (78.), Jesic (81.), Stojanovic V. (81.), Popovic (20.), illetve Pintér (48.), Fekete (39.), Grecu (89.), Szpirulisz (69.).

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Nincs szerencsénk, nem tudtunk most sem nyerni. Kétszer rúgott a kapunkra az ellenfél, melyből egy bement. Szegény embert még az ág is húzza, kiállítottak egy játékosunkat, szerintem jogtalanul, Babic sérülés miatt kiesett. Kevesen vagyunk, nem tudom, hogy a következő meccsen hogyan tudunk kiállni.

Csehi Tamás: – Egy kicsit csalódott vagyok a mutatott játék miatt. Az ellenfél a kiállítás után szerezte meg a vezetést, mi utána kezdtünk igazán futballozni. Ha kicsit jobban akartunk volna, megszerezzük a győzelmet. De régen szereztünk pontot Jánoshalmán, ezért kicsit örülök az eredménynek.

Akasztó–Kecel 3–0 (1–0)

Akasztó, 120 néző. Vezette: Nemes Dávid (Berendi Tamás Csaba, Molnár Adrián).

Akasztó FC: Németh Zs. – Kerekes, Dobosi, Kapus, Vin­cze (Márki, 87.), Palla, Bányai (Palotay, 83.), Németh T., Juhász, Bajusz (Szabó, 65.), Szabó Zs. Edző: Szrenkó István.

Kecel: Gerner – Csáki, Sendula P., Sendula J., Dosz­pod, Fenyvesi, Gyenizse, Velez (Vágó, 67.), Torma, Sibalin (Hatvani, 72.), Tóth P. (Prucser, 59.). Edző: Vata Zalán.

Gól: Szabó Zs. (19.), Németh T. (72.), Juhász (91.).

Sárga lap: Bajusz (64.), Palotay (86.), Szabó Zs. (89.), ill. Gyenizse (48.), Sendula P. (71.), Fenyvesi (76.).

Szrenkó István: – A forduló rangadójához méltó összecsapást láthattak a mérkőzésre kilátogatók. Első perctől kezdve az történt a pályán, amit mi akartunk, ráerőltettük az akaratunkat a keceliekre. Letámadtuk őket, jól lezártuk a területeket. Betartották a srácok a taktikai utasításokat. A Kecelnek igazi ziccere talán nem is volt. A játékosainkon látszott, hogy meg akarják nyerni a meccset. Sikerült revansot venni, aminek nagyon örülünk és büszkék vagyunk a srácokra.

Pandur László, a Kecel szakmai igazgatója: – Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez, úgy gondolom, hogy valamilyen szinten megérdemelték a győzelmet. A félelmünk beigazolódott, hiszen négy meghatározó játékosunk nem léphet ma pályára különböző okból kifolyólag. Sajnos egy kavarodásból gólt kaptunk, megint megsegítettük az ellenfelünket. A játék képe alapján túlzásnak érzem a számszerű eredményt, nem fociztak le bennünket, de ma tompák voltunk. Nincs mit szépíteni, hiányzott az a négy ember. Szeretném megköszönni azoknak a játékosoknak, akik segítettek a megyei harmadosztályú testvércsapatunkból.

Megye II., Déli csoport

Hajós–Mélykút 1–6 (1–5)

Hajós, 80 néző. Vezette: Kiss Dominik (Tóth István, Polyák Attila).

Hajós: Gyurkovics – Gyöngy, Fuszenecker (Hepp, 77.), Vinkó (Hársch Ákos, 60.), Várszegi (Baranyi, 85.), Szabó D. (Jánosi, 88.), Habermayer, Hársch Ábel, Schindler, Follárdt, Alföldi. Edző: Ginál Gábor.

Mélykúti SE: Molnár (Bényi, 70.) – Geleta, Vörös (Bódi, 67.), Balla, Gyetvai, Agócs, Facskó, Torma, Boldizsár, Horváth, Kiss M. (Szabó L., 67.) Játékos-­edző: Bényi József.

Gól: Hársch Ábel (22.), ill. Facskó (15.), Vörös (23., 28.), Gyetvai (33., 58.), Horváth (34.).

Dusnok KSE–Bajai LC 1–4 (0–2)

Dusnok, 150 néző. Vezette: Kaszala Mihály (Váczi Levente, Geleta Mihály).

Dusnok: Bakula – Jagicza, Bolvári P., Báló (Jáksó, 53.), Mindszenti, Bolvári Z., Kristály, Bolvári D., Wachtler (Tóth L., 71.), Rogács (Pécsy, 33.), Varga I. (Bárdos, 46.). Edző: Pákolicz László.

Baja: Sztruhák – Szolga (Végvári, 82.), Nagy E., Vizhányó, Bölcskei, Kerezsi (Szabados, 79.), Szilágyi, Mezőfi (Szilasi, 65.), Varga S. (Hercz, 75.), Hesz, Kudella (Rácz, 86.). Edző: Koch Tamás.

Gól: Mindszenti (50.), illetve Kerezsi (14.), Varga S. (16.), Hecz (53.), Bölcskei (92.).

Sükösd SC–Kunbajai SE 1–1 (0–1)

Sükösd, 130 néző. Vezette: Tóth Róbert (Berger Tibor, Apró Ferenc).

Sükösd: Gajári – Bohner, Petrás, Kolompár (Pesti, 18.), Lógó, Végh, Tamás, Rácz, Szabados, Tallér, Zsók. Játékos-edző: Zsók József.

Kunbaja: Merkovic – Sojic, Ivkovic, Vojnic, Bélavári, Kujundzic, Ivanisevic, Nikutovic, Balazsevic (Sotra, 86.), Tatalovic G., Tatalovic S. (Kopunovic). Edző: Srdjan Mikovic.

Gól: Petrás (65.), illetve Ivkovic (21.).

Tompai SE–Érsekcsanádi KSKE 1–4 (0–3)

Tompa, 80 néző. Vezette: Pataki Győző (Szabó Gábor, Balogh Máté).

Tompa: Labanc – Teleki, Snyehola (Szauter, 46.), Mihalics (Tanács, 84.), Farkas, Deák (Varga J., 28.), Szakál, Andróczki, Kazi (Szalma, 74.), Laskovics, Csamangó (Gregus, 64.). Edző: Joszip Dulics.

Érsekcsanád: Csibi – Gergity, Novotnik (Tóth P., 58.), Büte (Neszvecskó, 82.), Szabó J., Töttös B., Jánosi, Szabó D., Malatin (Kenyeres, 75.), Szöllő, Taba. Edző: Vörös Dávid.

Gól: Kazi (61.), illetve Jánosi (17.), Büte (24.), Töttös (36.), Novotnik (56.).

Megye II., Északi csoport

Lakiteleki TE–Izsáki SSE 5–2 (3–2)

Lakitelek, 80 néző. Vezette: Minda Róbert (Tóth Csaba, Péter-Szabó Ottó).

Lakitelek: Petyarity – Barcsa (Illés, 29.), Kovács M. (Kissebestyén, 48.), Seres, Tasi (Harabula, 46.), Hencz (Parádi, 71.), Magyar P., Kotvics (Faragó, 63.), Tamásy K., Magyar D., Tamásy R. Edző: Verebélyi Gábor.

Izsák: Damásdi – Panyik, Szűcs (Máthé, 60.), Seregély, Tóth J., Tapodi, Perjés, Tompai (Seregély, 53.), Rádi, Geiger, Vízteleki. Edző: Ungor Pál.

Gól: Magyar D. (5.), Tamásy K. (12.), Magyar P. (39., 61., 88.), ill. Tapodi (2.), Szűcs (32.).