A Mizse KC számára egyszerű volt a képlet, le kellett győzni a VSK Tökölt ahhoz, hogy biztosan ünnepelhessenek a játékosok. Ez magabiztos különbséggel sikerült is a hazaiaknak, így már mindenképpen aranyérem kerül majd a játékosok nyakába a bajnokság végén.

– Az egész csapat nevében mondhatom, hogy minden mérkőzésre ugyanúgy készülünk, nem volt ez máshogy ezúttal sem. A meccs pikantériája persze az volt, hogy ezzel a bajnokságot is biztosan megnyerhettük egy sikerrel. A játékunkat azért némi kapkodás és idegesség jellemezte az első félidőben, de a másodikban már tudtuk a saját tempónkat játszani, így sikeresen be is húztuk a találkozót – tekintett vissza a mindent eldöntő bajnokira Avar György, a Mizse KC vezetőedzője.

A bajnoki cím még közel sem a cél felé vezető út vége, nagyon nem mindegy, hogy milyen eredményekkel fejezi be a szezont a Lajosmizse.

– Most szünet lesz hétvégén, de leültünk a srácokkal beszélgetni, és abban maradtunk, hogy a magunkkal szemben felállított elvárás, hogy veretlenül legyünk bajnokok. Ez már csak azért is fontos, mert a feljutás szempontjából nagyon nem mindegy, hogyan alakul a hátralévő négy meccsünk eredménye. Magunknak kell már elsősorban megfelelnünk azzal, hogy mindet megnyerjük. Amennyiben ez sikerül, akkor mi leszünk az egyik a két klub közül, mely automatikusan kiharcolja a feljutást az NB I. B-be. Ezt mindenképpen meg akarjuk valósítani – mondta a tervekről a Mizse KC vezetőedzője.

A feljutásra a bajnoki cím önmagában nem garancia, ugyanis a versenykiírás szerint csak a kettő legjobb eredményt elérő NB II.-es bajnok jogosult erre automatikusan, a többieknek osztályozót kell ehhez megvívnia. A Mizse KC jelenleg 17 győzelem mellett csupán egyetlen döntetlent számol, így ha nem törik meg a lendületük, biztosan fel­juthatnak.

– A kettő legjobb eredményt elérő bajnok feljut, a többiek viszont osztályozót játszanak. Jelen pillanatban rajtunk kívül csak a Balassagyarmat veretlen, egyben hibátlan is, nekünk egyetlen döntetlenünk van 17 siker mellett. Az Ajkának, a Nagykanizsának és a Törökszentmiklósnak van már veresége a többi éllovas közül. Akadnak olyan csoportok is, ahol még a bajnoki cím kérdése is nyitott, többet is botlottak így az aranyra hajtók – adott gyors helyzetjelentést a minitabelláról Avar György.

A Mizse KC-nél a háttérben is zajlik a munka, hiszen a klub szeretne feljutni, ehhez azonban komoly szövetségi követelményeknek is meg kell tudni felelni majd nyártól.

– Nagyon sokat dolgozunk és beszélgetünk a háttérben, természetesen már a jövőről. Azt tudni kell, hogy egy nagyon komoly követelményrendszert állítottak fel a csapatokkal szemben, aminek nem könnyű megfelelni. Azon vagyunk, hogy ezt sikerrel tegyük meg, ha eljön az idő – mondta a távlati célokról a Mizse KC vezetőedzője.

Eredmények

NB II. férfi, Dél-Nyugat: Kiskőrösi KS–Rinyamenti KC SE Nagyatád 30–34, Kalocsai KC–Expressz Zálog Mecseknádasd 32–27.

NB II. férfi, Dél: Mizse KC–VSK Tököl 41–33, Dabas-KC VSE U23–Kecskeméti TE-U23 29–31.

NB II. női, Dél-Kelet: Mezőtúri AFC–Bácsalmási PVSE 23–43, Kecskeméti NKSE–Csorvási SK 38–23.

NB II. női, Dél: Pénzügyőr SE U22–Mizse KC 29–24.

Megyei férfi I. osztály: Balogh Tészta TVSE–Euroscale Kecskemét 23–31, Kalocsai KC-GUKC–Kiskunhalasi UKSC 31–25, STE-BS-Plastic–Bácsalmási PVSE 27–28.

Megyei női I. osztály: Kiskunhalasi UKSC–Kiskőrösi NKSZSE 23–23, Kiskunmajsai KC–Kalocsai KC 32–28, STE-BS-Plastic–Nemesnádudvari NKSZE 19–36.