Az első nagyobb lehetőség a Nyírgyulaj előtt adódott, ám Rigó önfeláldozóan mentett. Szögleteket követően mindkét oldalon próbálkoztak a csapatok, ám a kapusoknak komolyabb dolga nem akadt. A 4. percben Hadnagy iramodott meg, és lőtt kapura kiszorított szögből, Petró magabiztosan hárított. A másik térfélen Csoma próbálkozott, de ez csemege volt a hírös városiak portásának. A 7. minutumban Sallai csent el egy labdát, és vezethette rá a vendégek kapujára, a befejezés viszont pontatlan volt. Formás támadást vezetett a félidő derekán a hazai gárda, ám Hadnagy a kapu torkában nem találta el jól a játékszert. Kontrát vezethetett nem sokkal később a Nyírgyulaj, Lapa lökete a kapufán halt el. Vendég időkérés után a 15. percben Sallai érkezett jól a röviden a szögletre, de ő is csak a kapufát találta el. A szünethez közeledve Ristic vállalkozott távolról többször, ám a védők mindig blokkolni tudták a lövéseit. A félidő utolsó percében kedvező szögből végezhetett el szabadrúgást a ScoreGoal Kecskemét, ám a lepattanóból a vendégek indulhattak meg, és Szabó Ádám higgadtan gurított a hálóba, 0–1. Az első félidőből hátramaradt kevés játékidőben mindent megtettek a kék oroszlánok, hogy egalizáljanak, ám nem jártak sikerrel.

Lendületesen jött vissza a második felvonásra a hírös városi alakulat, és egy centerezésbe kiválóan tette bele a lábát Boznánszky, Petró viszont lábbal mutatott be bravúrt. Fél perccel később viszont már tehetetlen volt: Mánya parádés löbbölését Biró váltotta gólra, 1–1. A 24. minutumban egy lecsorgó labdára csapott le Lapa, s onnantól már könnyű dolga volt, 1–2. Rögtön egyenlíthetett volna Hadnagy, viszont lövése középre tartott, így nem járt túl a vendég portás eszén. Hajtott, küzdött a Kecskemét, rendre dolgozták ki a helyzeteket, a befejezéseknél viszont nem voltak elég pontosak. Meg is bosszulta magát a sok kimaradt lehetőség, a 30. percben Szőcs tovább növelte a nyírgyulaji előnyt, 1–3. Koós Károly időt kért, s létszámfölényes taktikára váltottak a hazaiak. Biró először besárgult, majd mikor visszatért a pályára, és kegyetlen nagy gólt akasztott a jobb felsőbe öt és fél perccel a vége előtt, 2–3. Tovább rohamoztak a kék oroszlánok, ám Biró második sárgája után emberhátrányba kerültek. A kegyelemdöfést a lefújás előtt vitte be a Nyírgyulaj, Csoma vette be Rigó kapuját, 2–4., ez lett a végeredmény.