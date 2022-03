A Tiszakécskei LC NB II.-es csapata leigazolta Vólent Rolandot, aki több első osztályú csapatban is játszott már, de most a Szolnokról került Tiszakécskére. Mivel Zádori Krisztián sérülése hosszabb időt vesz igénybe, szükség volt egy jó képességű csatárra. Az egyesület úgy gondolta, hogy Vólent lehet az, aki megfelelő színt vihet majd a csapat játékába, és gólokat is rúghat. Amennyiben Visinka Ede vezetőedző úgy gondolja, akkor akár a vasárnapi Szentlőrinc elleni bajnoki mérkőzésen is játszhat már Vólent.