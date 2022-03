Annak a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét-szurkolónak, aki a Körmend ellen a múlt hétvégén aratott értékes győzelem után elégedetten ránézett az alapszakasz zárófordulója előtt a tabellára, kiderítendő, hogy mi is vár a csapatra az alapszakasz zárófordulójában, az első pillantásra végigfuthatott a hátán a hideg.

A tabellán ugyanis azt láthatta, hogy a 9. helyen álló kecskemétieknek ahhoz, hogy biztosan a felsőházi rájátszásba kerüljenek, nem elég, hogy ki-ki meccsen győzniük kell szombaton a DEAC otthonában, az első nyolcba kerüléshez még más mérkőzések eredményének is kedvezően kell alakulnia. Ráadásul még eme legkedvezőbb esetben is mindenfajta matematikai feladványok egyidejűleg történő megoldására van szükség annak kiszámolásához, hogy milyen eshetőségek megvalósulása esetén végezhet az első nyolcban a csapat, és mindennek a tetejébe még a versenykiírást is meg kell nézni, hogy azonos szerzett pontok esetén mi számít a helyezés megállapítása során.

Szerencsére azonban kosárlabdában sem eszik annyira forrón a kását, mint ahogy főzik, és jelen esetben egy nyugtató bevételénél sokkal célravezetőbb gyógyszer éppen magának a versenykiírásnak a megtekintése, abból ugyanis kiderül, hogy az idén középszakasz is van a bajnokságban. Ebből kifolyólag az alapszakasz végén tehát az első öt csapat folytatja a középszakasz felsőházában, a 6. és a 10. hely között végzettek a középházban vívnak egymás között egy minibajnokságot, a 11. és 14. helyen zárt csapatok pedig az alsóházban.

Ahhoz, hogy a rájátszásban végül az első nyolc között folytathassa a Kecskemét, a középszakaszt alkotó minibajnokságban kell legalább a harmadik helyen végeznie. Ez azonban még odébb van, és egyáltalán nem elérhetetlen célkitűzés. Miután ez a kis megnyugvás megtörtént a szurkoló lelkében a tekintetben, hogy nem sorsdöntő tehát az alapszakasz utolsó fordulója, megállapítható, hogy ettől függetlenül egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan végez Forray Gábor csapata a Debrecen otthonában, a ma esti mérkőzésen. A két csapat őszi összecsapása egyébként a négyszer tízpercnyi rendes játékidő után a lehető legszorosabbra, vagyis döntetlenre végződött, a hosszabbításban aztán a cívis városiak kerekedtek felül.

Van tehát miért visszavágni a hírös városiaknak, akik egyébként négy nappal eme találkozó után újra útra kelnek majd Hajdú-Bihar megyeszékhelyére, hiszen az idén Debrecenben rendezik a férfi Magyar Kupa döntőjét, amelyben a kecskemétiek csütörtökön este 20 órakor kezdenek a Nyíregyháza ellen. És ami a ma esti találkozót illeti, ma a megszerezhető pontok mellett az is segítene, ha egy sikerélménnyel a háta mögött, tehát megfelelő önbizalommal vághatna neki újra a debreceni túrának és a kupaküzdelemnek a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét kerete. Sikerélményben ezen a héten egyébként már volt része a klubnak, hiszen a KTE-Duna Aszfalt U23-as csapata az Agrofeed SZE Győri KC 74–60 arányban történő legyőzésével egy fordulóval a vége előtt már bebiztosította a helyét a felsőházi rájátszásban, a férfi NB I. B Zöld csoportjában. Forray Gábor, a kecskeméti csapat vezetőedzője is elsőként a kecskeméti fiataloknak gratulált a szép részsikerhez.

– Mindenekelőtt szeretnék gratulálni az U23-as csapatunknak ahhoz, hogy a szerdai győzelmükkel kiharcolták a rájátszást. Büszkék vagyunk a saját nevelésű játékosainkra – jelentette ki, majd áttért a ma esti feladatra, a felnőttcsapat előtt álló aktuális kihívásra. – A DEAC-Tungsram elleni meccset illetően azt mondhatjuk, hogy jó formában várhatjuk ezt az összecsapást, hiszen az utóbbi négy bajnoki meccsünkből hármat sikerült megnyernünk. Ettől függetlenül természetesen nem dőltünk hátra, dolgozunk továbbra is becsülettel, a ránk jellemző alázattal. A cívis városiak előzetesen dobogóra várták a csapatukat, és most is van esélyük bejutni a legjobb ötbe, a középházi megmérettetésekre. Ehhez viszont az kell, hogy ma este nyerjenek ellenünk. Nem lesz tehát egyáltalán könnyű dolgunk ellenük. Természetesen mi is azzal a szándékkal utazunk Debrecenbe, hogy nyerjünk, hogy meglepetést okozzunk. Februárban a válogatott szereplése miatt kiadott bajnoki szünet lezárultával én azt nyilatkoztam, hogyha a maradék öt meccsünkből kettőt megnyerünk az már jó teljesítmény, ha pedig hármat, akkor az már a bravúrkategória. Örömmel jelenthetem, hogy három győzelem már megvan, de evés közben jön meg az étvágy, szeretnénk egy negyedik sikert is odatenni a korábbi három mellé. Ez lenne az igazi bravúrkategória, úgy gondolom. Ennek fényében lépünk majd pályára Debrecenben. Bízom benne, hogy szurkolóink is elkísérnek majd bennünket, és minél többen segítenek minket a lelátóról, nagy lökést tud adni a csapatnak a biztatás – kérte a drukkerek támogatását a mérkőzésre.

– Amikor jó napot fogunk ki, és megfelelő elszántsággal futunk ki a pályára, akkor a mezőnyben bárki ellen lehetnek győzelmi esélyeink – nyilatkozta a csapat amerikai légiósa, Xavier Pollard. – A debreceni gárdának jól ismerjük az erősségeit, az ősszel nagyon szoros meccsen veszítettünk ellenük a hosszabbításban. Az őszi találkozóhoz képest nálunk annyi változás van, hogy ezúttal Karahodzsics Kemal is ott lesz velünk a pályán. Nagyon sokat fog most jelenteni, hogy ő is ott lehet köztünk. Annál is inkább, mert a legutóbbi bajnoki mérkőzésünkön, a Körmend elleni találkozón is a csapat legeredményesebb játékosa volt. Az egész keret azon dolgozik, hogy a bajnokság középszakaszában képesek legyünk kiharcolni a jogot a rájátszásra, és a bajnokság utolsó fázisára bekerülni a legjobb nyolcba. Ugyanakkor igyekszünk minél jobb formában megérkezni a csütörtöki Magyar Kupa döntőre is, tehát nyugodt lélekkel jelenthetem ki, hogy ezúttal két feladat lebeg a szemünk előtt, hiszen a ma esti debreceni összecsapás mellett már a csütörtökön induló Magyar Kupa-küzdelmekre is nagy energiákkal koncentrálunk.