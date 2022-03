A még a 4. fordulóból elhalasztott bajnokin alig negyedóra alatt ötgólos előnybe került a Frogs, és ezt a szünetig meg is őrizték (6-1). Fordulás után némileg feljavult a vendégek játéka is, így szorosabb lett a találkozó, de a Lajosmizse így is 9-3-ra nyerni tudott, ami bronzérmet ért.

Bár vannak még pótlásra váró mérkőzések, a dobogósok sorrendje eldőlt: a bajnoki címet a Tiszaföldvár szerezte meg, mögöttük a Deszk futott be még a Lajosmizse elé. A másik Bács megyei együttes, a kecskeméti Dirner-Siland FC negyedik helye is garantált.