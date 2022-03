– Nem a legjobb szériában voltunk a mérkőzés előtt, de a siófoki teljesítményünk alapján pláne csalódás lett volna, ha még pontot se tudunk elhozni – tekintett vissza Katona Bálint. – Nem azt mondom, hogy a gól után reménytelenné vált a helyzetünk, de abban azért én se voltam biztos, hogy fordítani tudunk. Inkább egy ikszes meccsnek éreztem, de talán egy picivel mi álltunk közelebb a győzelemhez. Noha nem hétköznapi módon, de a végén szerencsére sikerült megszereznünk a három pontot. Nem volt könnyű meccs, jó ellenfelet győztünk le – mondta Katona.

Katona Bálint szerint a Budafok játékoskerete sokkal jobb annál, mint amilyen helyet elfoglal, igaz, tavaly a KTE 1–0-ra megverte hazai pályán a BMTE-t.

– Az biztos, hogy a játékoskerete alapján nem ott van a helye a Budafoknak, ahol tart. Amennyiben a szezon elején valaki meg akarta volna tippelni, hogy milyen pozíciókat fognak elfoglalni ezek a csapatok mostanra, akkor alighanem a Budafokot tette volna a dobogó közelébe, minket pedig a kiesőzónába. Sokat számított tavaly, hogy a párharcokból ki jön ki jobban, ez biztos így lesz most is. Fontos lenne elkerülni, hogy gólt kapjunk, mert mostanában ez nem sikerült, támadásban pedig arra kell törekednünk, ami eddig is bennünk volt – mondta Katona Bálint.

A KTE ifjonca tavasszal már három gólt szerzett, a célja az, hogy tartsa jó formáját továbbra is. – Elindultam egy jó úton, amit persze tartani kell, ez a legfontosabb. Abban biztos vagyok, hogy a téli szünet nekem nagyon jót tett. A korábbi években rendre úgy alakult, hogy sosem tudtam „elszakadni” picit úgymond a focitól a szezon végén, nem tudtam kikapcsolódni. Most volt erre két hetem, ami a hasznomra vált.