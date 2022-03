Már a találkozó elején hatalmas küzdelem folyt a pályán, amit egy-két belemenés is tarkított. A hazaiak taktikusabban, fegyelmezettebben játszottak, míg a vendégek kontrákkal kísérleteztek. A félidő közepén a büntető területen belül Oláh kezéhez rúgták a labdát, amiért tizenegyest ítélt a játékvezető. A büntetőt Safranj Sasa végezte el, és a jobbra mozduló Baráthal ellentétes irányba a bal alsó sarokba lőtte 0–1. A második játékrészben magasabb fokozatra kapcsolt a Tiszakécske, aminek meg is lett az eredménye. Az 50. percben István László szabadrúgást végzett el a kaputól mintegy harmincöt méterre. A belőtt labdát a védők lába között Oberna helyezte a hálóba 1–1. A 67. percben jobb oldalról adott be Oláh Máté. István pedig közelről a bal alsó sarokba lőtte a játékszert 2–1. Az utolsó tíz perc hozta meg az igazi játékot, amikor a Jánoshalma is azt játszotta, amit tud. Ekkor Benkó Bencének három alkalommal is bravúrral kellett hárítani, de az eredmény már nem változott.