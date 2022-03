Kissé tapogatózó játékkal kezdődött a csata. Mind a két csapat jól megszervezte a védekezését. Először a 12. minutumban hördült fel a nagy létszámú közönség, amikor is Petrezselyem került ziccerbe, ám a vendég kapus hárított. Ezt követően mezőnyjáték folyt a nem túl jó talajú pályán. Mind a két csapat távoli lövésekkel próbálkozott, ám komolyabb veszélyt nem jelentettek a kapura a kísérletek. A 20. percben aztán egy villámgyors kontrát követően Zorics szaladt el a baloldalon középre adására pedig Antal érkezett és előnyhöz juttatta a csengődi csapatot. A folytatásban is inkább a vendégek domináltak, ám a 36. percben egyenlíteni tudott a balotai egylet. Petrezselymet vágták fel a vizitálók kapujától jó harminc méterre. A szabadrúgást Teremi Zoltán – csapatkapitányhoz illően – csavarta fel a pettyest a pipába. 1-1. Nem telt el egy perc és ismét tapsolhatott a hazai szurkolótábor. Teremi tartotta meg jól a labdát, majd visszakészített Racsmánnak, aki bal lábbal tizenhat méterről kipókhálózta a csengődi kaput. 2-1. Az első félidő végén Oroszi lövése után mutatott be bravúrt a hazaiak portása, Szűcs Csaba.

Forrás: Földes Péter

A második félidő elején a csengődi csapat ismét rákapcsolt. Voltak lehetőségeik is, de vagy a védők, vagy pedig a kapus hárított. Az 54. percben hárommá vált a differencia a két csapat között. Földes keresztlabdáját Vincze kezelte le, majd remekül centerezett a jobb oldalról, mely, mint egy svájci óra, pontosan érkezett Teremi fejére. Ezt követően is jobbára a vendégek támadtak, egy-egy kontrával pedig a hazaiak is eltudtak jutni a kapuig. A 71. percben a csereként beállt Pukansky lövése csattant a kapufán, ám a kipattanóra érkezett Antal, 3-2-re módosítva az állást. Két perccel később azonban minden eldőlt, egy labdaszerzést követően Teremi ugratta ki Petrezselymet, aki végigszaladt a kapuig és megszerezte csapata negyedik találatát. Ezt követően kisebb tömegjelenet alakult ki a gólszerző és a vendég védők között. A találkozó hajrájában nem alakult ki nagyobb helyzet. A hazaiak biztosan őrizték előnyüket, a csengődiek pedig nem bírtak megújulni.