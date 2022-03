Tiszakécskei LC II.–Lajosmizsei VLC 5–0 (1–0)

Tiszakécske, 100 néző, vezette: Rabi József Zsolt (Csákó Patrik, Juhász László)

Tiszakécske II: Baráth – Farkas A., Lovas A. (László Zs. 83.), Káli, Tóth-Molnár (Benkó 46.), Pongrácz, Tóth K. (Steklács 79.), Szabó Á. (Varga N. 75.), Hoffmann, Vólent (Szabó D. 63.), Lovas Zs. Edző: Bagi Gábor

Lajosmizse: Házi – Fekete A., Orlov, Palotai (Halasi 46.), Tarnóczki, Kiss L., Sinka, Rapi, Bán (Ulicska 46.), Faragó (Menich 65.), Kovács J. Játékos-edző: Árva Zsolt

Gólszerző: Vólent 6. Lovas Zs. 59., Pongrácz 79., Káli 88., 90. Kiállítva: Sinak, Árva, Tarnóczki.

Bagi Gábor: – Az első félidőben a lajosmizseiek védekezésre rendezkedtek be, ezért kicsit kijjebb kellett jönnünk. Örülök annak, hogy az NB. II-ből olyan játékosok játszottak vissza, akik a szívüket és a lelküket is felvitték a pályára, és maximálisan a segítségére tudtak lenni a csapatunknak. Ettől függetlenül akik látták a mérkőzést, azok tudhatják, hogy nem ők voltak azok, aki a csapatot a három ponthoz segítették, hanem azok a labdarúgók, akik rendszeresen a megyei I. osztályú csapatnál játszanak. Jól játszottunk, több góllal is nyerhettünk volna, de akadtak hibák ma is, amiket ki kell javítanunk. A következő fordulóban szeretnénk megnehezíteni a Kiskunfélegyháza dolgát. Még izgalmasabbá szeretnénk tenni ezzel a bajnokságot, és az lenne a jó, ha mi lehetnénk a mérleg nyelve, az első három csapatnál.

Árva Zsolt: – Nem szeretnék nyilatkozni, mert biztosan olyat mondanék, amivel megsérteném a játékvezetőt, és aminek következményei lennének.

Bácsalmási PVSE– Kiskőrösi LC 2-1 (0-1)

Bácsalmás, 120 néző, vezette: Buzron Márk (Mucsi Zsolt, Aczél Tibor)

Bácsalmási PVSE: Koncsok – Szádeczky (Nincsevics 90.), Joshua, Szabó, Körmöczi (Barth 34.), Szűcs, Zsoldos, Nagy, Csanádi (Snyehola 74.), Harnos, Dalibor vezetőedző: Teslic Igor

Kiskőrösi LC: Tóth – Barkóczi, Hajnal, Mihály, Tóth, Pekker, Pintyi, Amin (Szabó 66.), Simon (Szedmák 57.), Salami, Dunai vezetőedző: Füleki Antal

Gólok: Szabó 62., Dalibor 93., illetve Dunai 23. percben

Sárga Lapok: Harnos 32., Szádeczky 38., Nagy 79., Snyehola 89., illetve Simon 15., Mihály 92., percben

Teslic Igor: – Nagyon örülök ennek a győzelemnek. Az őszi szezont pocsékul kezdtük, hiszen ott három meccs után nulla ponttal álltunk. Most öt pontunk van az első három meccsen, ami nagyon jó. Úgy gondolom, hogy kimagasló mérkőzés volt a megyei első osztályban. Az első félidő közepén egy kontrából kaptunk gólt, ami kicsit demoralizáló volt. Ezt követően is sokat tettünk a győzelemért. A szünetben megpróbáltam felpörgetni a csapatot. Kaptunk egy véleményem szerint jogos tizenegyest, amelyet értékesítettünk. Ezt követően csak a mi akaratunk érvényesült. A mérkőzés végén pedig azt gondolom, hogy megérdemelt gólt szereztünk. Azt mondják, akkor kell, gólt rúgni mikor az ellenfél nem tud rá válaszolni. Gratulálok a Kiskőrösnek és további sok sikert kívánok nekik.

Füleki Antal: – Úgy gondolom, hogy hatvan percig abszolút a mi játékunk érvényesült. Megvoltak a lehetőségeink, sajnos ezeket nem tudtuk értékesíteni. Pont egy kihagyott ziccerből büntettek meg minket. Egy szöglet után a játékosunk mellkasára pattant a labda, melyet a játékvezető megítélt büntetőnek. Ezt követően ő is, illetve mi is teljesen megzavarodtunk. Igaz, hogy a bekapott gól után egyből vezethettünk volna, de sajnos nem éltünk a lehetőséggel. A mérkőzés hajrájában pedig kapunk egy beívelésből egy gólt. Sajnálom, mert az egész hétvégénket és a munkánkat tették tönkre. Úgy érzem, hogy közelebb álltunk a győzelemhez, de a döntetlen is igazságos eredmény lett volna. Megyünk és dolgozunk tovább.

Kecskeméti LC–Harta SE 3–2 (2–0)

Kecskemét, 120 néző, vezette: Mákos Márk (Berendi Tamás, Vargha Tamás)

Kecskeméti LC: Kormos – Ónodi, Csordás, S. Juhász, Patvaros, Szűcs, Fekete M. (Kovács D. 70.), Kőrös, Bozsik (Bálint 74.), Bessenyei, Major (Gaál 84.). Edző: Nagy Lajos.

Harta: Hauschen – Makó, Pintér, Hamar, Fekete T., Follárdt (Szpirulisz 64.), Grecu, Pinczési (Erdei 46.), Tóth B. (Csehi 88.), Nasz, Varga. Játékos-edző: Csehi Tamás.

Gól: Bozsik a 14., Fekete M. a 21., Bessenyei a 62., illetve Tóth B. a 64., 66. percben.

Sárga lap: Ónodi 38., Kovács D. 79., Nagy Lajos 79., illetve Fekete T. 69., Grecu 82. perc.

Kiállítva: Bessenyei 82., illetve Makó 82., Varga 94. perc.

Nagy Lajos: – Ezúttal is nagy meccset játszottunk a Hartával, nagyon örülök a győzelemnek. Nem volt magas a színvonal, az akarást és a motivációt tekintve azonban magasra tette a lécet a két csapat. A Harta nagyon sokat tett annak érdekében, hogy kiegyenlítsen. Az utolsó húsz percben nagy nyomást gyakoroltak ránk, de azt megúsztuk. Igaz, mi húztuk magunkra őket, hagytuk, hogy a meccs 3–0 után még szoros legyen. De megszereztük a három pontot, ez a lényeg. Az idén még nem kaptunk ki, és ma egy remek csapatot sikerült legyőznünk.

Csehi Tamás: – Nehéz indulatok nélkül nyilatkozni ez után a mérkőzés után, amely számunkra a játékvezetők miatt nem a futballról szólt. A játékvezetők ma nem teremtettek korrekt feltételeket, a második kiállításunkat végképp nem értem, az már nem is a futballról szólt. Egyszóval nehéz az indulatoktól befolyásoltan értékelni, egy biztos, a saját csapatomtól többet vártam, nem erre készültünk egész héten. Ki tudja, lehet, hogy jókor jött ez a pofon. De azért sajnálom különösen ezt a vereséget, mert az előző két mérkőzésen remekül felépítette magát a csapat, és ha azt a formát hozzuk, akkor ez a mai találkozó nyerhető lett volna. A kecskemétieknek gratulálok.

Faddikorr Kiskunhalasi FC – Kecel FC 1-6 (1-4)

Kiskunhalas, 100 néző, vezette: Szűcs Gábor (Markó László, Mindszenti Lukács)

Faddikorr Kiskunhalasi FC: Faddi – Hajrulovic, Dordevic (Angeli 82.), Pocsai, Mucsi (Döbrentei 80.), Agócs, Túri, Lengyel, Záhonyi, Miletic, Rácz vezetőedző: Kocsis Gábor

Kecel FC: Gerner – Doszpod (Velez 54.), Csáki, Sendula J., Herczeg, Sendula P. (Hatvani 76.), Patai B. (Brindza 63.), Máruska (Fenyvesi 50.), Tóth P., Sibalin, Torma vezetőedző: Vata Zalán

Gólok: Rácz 44., illetve Sibalin 10., 78., Máruska 28., Tóth P., 38., 39. percben

Sárga Lapok: Lengyel 49., Mucsi 58., Túri 67., illetve Patai B., 61., Tóth P., 80. percben

Kocsis Gábor: – Sajnos ma is nagyon foghíjasan álltunk fel erre a találkozóra. Több olyan játékosom sem tudta vállalni a játékot, akire standard emberként számolnék, így nagyon nehéz játszani. Gratulálok és további sok sikert kívánok a Kecel csapatának.

Pandur László, a Kecel szakmai tanácsadója: – Gratulálok a csapatnak a mai teljesítményükhöz. Nagyon jól futballoztunk, az elejétől kezdve az történt a pályán, amit megbeszéltünk az öltözőben. Nem a nagyképűség mondatja velem, de ha a helyzeteinket jobban kihasználjuk, kétszámjegyű is lehetett volna a különbség. A hazai csapat előtt is le a kalappal, ugyanis végig sportszerűen küzdöttek. Ők is szerezhettek volna több gólt. Külön kiemelném az ifjú Tóth Pétert aki két góllal és egy gólpasszal mutatkozott be, illetve Sibalin Dánielt is aki szintén remekül játszott és rúgott két gólt.

Soltvadkerti TE Variens–Kiskunfélegyháza 2–3 (2–1)

Soltvadkert, 150 néző, vezette: Sebestyén László (Juhász Dóra, Juhász László).

Soltvadkert: Szabó N. – Katona, László, Dulai (Tóth Á. 74), Hegedűs, Supka, Varga B., Gémesi (Lévai 82.), Molnár, Fék, Bashiri. Edző: Papp Róbert.

Kiskunfélegyháza: Oroszi T. – Nagy D. (Csurka 46.), Magony, Valkai, Oroszi D. (Némedi 91.), Ludasi, Ábel (Kulcsár 48.), Kanyó, Urbán, Nemesvári (Tóth I. 84.), Bálint (Erős 63.). Edző: Némedi Norbert

Gól: Bashiri a 20., a 26., illetve Ludas a 31., a 72., Oroszi D. az 52. percben.

Sárga lap: Dulai 30., Hegedűs 73., ill. Ludasi 60. perc.

Papp Róbert: – Gratulálok a Kiskunfélegyházának a győzelemhez, most is bebizonyították, hogy nem véletlenül vezetik a megyei I. osztályú tabellát, mert nagyon jó játékosokból áll a csapatuk. Meg kell dicsérnem az én csapatomat is, attól függetlenül, hogy 3–2-es vereséget szenvedtünk, de rendesen megnehezítettük a Félegyháza dolgát. Két tizenegyes gólt kaptunk, volt kontakt, be lehetett fújni. Nem fogok semmit a játékvezetőre, mert nekünk is kilencven percünk volt arra, hogy annyi gólt rúgjunk, hogy nyerjünk. Tetszett a játékosaim hozzáállása, lehet rájuk alapozni. Az biztos, hogy az elkövetkezendő időszakban a Soltvadkerti TE-től nehéz lesz pontot rabolni, erre készülhetnek az ellenfeleink is. Most teljesen más szemléletű a csapat, mint az elmúlt hónapokban. Retteghetnek tőlünk az ellenfelek, de az kérdés, hogy ez ki fog-e majd jönni?

Némedi Norbert: – Szeretnék gratulálni a hazai csapatnak, mert a mai napon rendkívül jól játszottak, remekül oldották meg a feladatukat. Az egész kilencven perc alatt mezőnyfölényben játszottunk, de nagyon nehezen tudtuk megbontani a Vadkert védelmét. Két pontrúgásból és egy akcióból sikerült. Ez benne volt végig a mérkőzésben, de nehéz volt felállnunk 2–0-as hátrányból. Azt gondolom, hogy nagyon jó meccset játszottunk, egy kiváló ellenféllel szemben.

Jánoshalmi FC–Akasztó FC 2–2 (1–0)

Jánoshalma, 100 néző. Vezette: Allaga Iván (Pataki Győző, Papp Roland)

Jánoshalmi FC: Lengyel P. - Fafranj, Cvetkovic, Szabó, Stojanovic M., Jesic, Sőreg (Fenyvesi 66.), Popovic (Jeszenszky 70.), Lengyel, Kujundzic, Ivanisevic. Edző: Florin Nenad.

Akasztó FC: Németh Zs. -Kapus, Kerekes, Szabó Zs., Németh T., Vincze, Szabó Sz. (Palotai 78.), Palla, Dobosi, Bányai (Szabó N. 4.). Edző: Szrenkó István.

GÓL: Popovic a 36., Stojanovic a 71., illetve Németh T., a 62., Vincze a 67. percben

Sárga lap: Szabó Sz. a 4., Lengyel a 86., Kujundzic a 75., illetve Dobosi a 40. percben

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Kevesen vagyunk, két meghatározó játékosunk hiányzik és nincs, aki helyettesítse őket. Hiányzik a befejező csatárunk, így nagy eredményeket nem lehetett várni. Ennek ellenére az első félidőben megszereztük a vezetést. Akasztó viszont megfordította az eredményt. Futottunk az eredményt és a végén sikerült is kiegyenlítenünk.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Az első félidőben sajnos kicsit le voltunk lassulva, nem tudtuk felvenni a ritmust. A második játékrészben egészen más csapat lépett pályára. Több lehetőségünk volt, így akár meg is tudtuk volna nyerni a mérkőzést. A fiúk tették a dolgukat, de a helyzetkihasználással vannak még gondok. Alapjában véve ez nem egy rossz eredmény, megvagyunk elégedve. A hiányzó játékosainkat három fiatal labdarúgónk helyettesítette, akik kiválóan helyt álltak a mérkőzésen.

A megye I. állása

1. KISKUNFÉLEGYHÁZA 16 11 4 1 43–16 37

2. KISKŐRÖS 15 10 1 4 35–18 31

3. JÁNOSHALMA 16 9 4 3 31–19 31

4. TISZAKÉCSKE II. 16 8 3 5 36–38 27

5. AKASZTÓ 16 7 2 7 30–28 23

6. LAJOSMIZSE 16 6 3 7 29–27 21

7. KALOCSA 15 6 2 7 29–18 20

8. KECSKEMÉTI LC 16 5 5 6 19–24 20

9. BÁCSALMÁS 15 4 7 4 19–19 19

10. HARTA 15 5 3 7 24–28 18

11. KECEL 16 4 3 9 29–47 15

12. SOLTVADKERT 16 2 5 9 22–34 11

13. KISKUNHALAS 16 2 4 10 11–41 10