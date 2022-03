Kovács Tamás értékelése: – Két ötös csoportban kezdtünk körmérkőzésekkel, ezt követően került sor a helyosztókra. Nagyon hasznos volt számunkra a torna, mivel mindkét csapatunk képességekben hasonló erőt képviselő ellenfelekkel került egy csoportba, így minden mérkőzésen meg kellett küzdeni a sikerért. Egyéni és összjátékban, szervezettségben is léptünk előre, a párharcokba pedig az eddigieknél határozottabban álltunk bele. Dicséretes volt a srácok hozzáállása, mentalitása is. Ezek összessége most eredményességgel is párosult, hiszen a két csapatunk játszotta a torna döntőjét. A torna válogatottjába Kovács Marcell és Gulyás Lóránt is bekerült.