Jól indult a mérkőzés kecskeméti szempontból, hiszen alig négy perc elteltével Szabó ugratta ki Lukácsot, aki a kifutó Helesfayt átemelni szerette volna, de a pécsi kapus bele tudott kapni a labdába. A folytatásban is inkább a kecskeméti akarat érvényesült jobban, a 14. percben Tóth ugratta ki a jobb oldalon Lukácsot, aki lapos lőtte középre a labdát, az érkező Szuhodovszki elől azonban egy védő ki tudta pöckölni a játékszert. Jó húsz perc elteltével a pécsiek is aktívabbak lettek, sőt, a 25. percben Geiger alaposan megdolgoztatta Vargát, aki 18 méteres lövését a bal felsőből piszkálta ki.

A 33. percben újabb kecskeméti sansz adódott, Buna beadása után Nagy elé csorgott le a labda, aki jobbal a bal felső mellé lőtt 11 méterről.

Szünet előtt majdnem a Pécs került előnybe, Adamcsek 16 méterről tüzelt, ami Vargáról kijött, és ugyan Bíró a hálóba lőtt, de ezt les miatt nem adták már meg.



A második félidőre sem változott sokat a játék képe, az első lehetőség Geiger előtt adódott az 55. percben, aki 20 méterről a jobb alsó mellé lőtt. Sokáig mezőnyben gyűrték egymást a felek, majd gyorsan két kecskeméti helyzet is adódott. A 66. percben Szuhodovszki ugratta ki Lukácsot, aki megint Helesfayval maradt csak szemben, de jobbal nem tudta elpöckölni mellette a labdát, a kapus ismét védett. Egy perccel később Szuhodovszki tekert vissza egy kifejelt szögletet, amit Szabó csúsztatott Szalai elé, aki kapásból lőtt öt méterről, de Helesfay reflex mozdulattal fölé tudta ütni a labdát. A hajrá Hegedűs lövése után léptek be a csapatok, de a Pécs szélsője a tizenhatos bal csücskéről a bal felső fölé tekert, amivel le is zárta érdemben a találkozót.