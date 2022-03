Szabó István: – Látszott a Szolnok szándéka, amiért jöttek, azt el is vitték egy pont formájában. Az egész héthez gratulálnom kell így is a csapatomnak, mert látva a többi eredményt is az élbolyban, sok meglepetés született. Végig irányítottunk, sajnos a vártnál kevesebb helyzetet dolgoztunk, igaz, rengeteg pontrúgásunk és beadásunk volt, amiket a Szolnok jól hatástalanított viszont, így óriási fölényünk nem párosult góllal. Figyelembe kell venni, hogy ez volt a harmadik meccsünk a héten, csütörtök óta kevesebb is volt a pihenő, kicsit talán görcsösek is voltunk, hogy megfeleljünk közönségünknek is. Nem dőlünk viszont a kardunkba, mert összességében eredményes hetet zártunk. Jó úton járunk, tíz körrel a vég előtt 51 pontunk van, ami nagyszerű teljesítmény.

Romanek János: – A Kecskemét a bajnokság egyik meglepetés csapata, sok gyengéjük nincs. Szervezetten védekeznek, magasak és erősek, előre pedig megvannak a játékosaik, akik gyorsak és dönthetnek a kapu előtt. Őket próbáltuk kikapcsolni, ami valamennyire sikerült is, jobbára a pontrúgásokból veszélyeztettek. Ezeket jobbára hatástalanítottuk, de voltak meleg pillanatok a kapunk előtt. Ha előre bátrabbak vagyunk, akár nagyobb meglepetés is lehetett volna ebből. Pontosan érkeztünk, pontosan is távoztunk szerencsére. Ilyen mentalitással reményeim szerint kiharcoljuk a bennmaradást.