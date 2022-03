– Ugyanolyan mentalitással kell futballoznunk, ahogy eddig, csak ez vezethet újra sikerre minket. Kiegyensúlyozottnak kell lennünk, akkor is fel kell emelni a fejeket, ha véletlen gólt kapunk, hiszen a szezonban már sokszor fel tudtunk állni hátrányból is. A saját játékunkra, saját filozófiánkra kell törekedni, és ha megvan ehhez a hit is, akkor jönni fog az eredmény. Lassan egy éve nem kapott ki otthon a Siófok, ezt jó lenne megszakítani, ez is a célunk. Egy masszív, taktikailag érett csapat, játékrendszerüket nagyon jól alkalmazzák. Akár előrébb is lehetnének a tabellán, mert még ennél is több van bennük. A szezon elején rengeteg döntetlennel kezdtek, ha azokból a billegő meccsekből néhányat meg tudnak nyerni, akár a feljutásért is harcolhatnának most – mondta az ellenfélről Vágó Levente.