– Már 48. alkalommal rendezzük meg a Rákóczi Kupa teremlabdarúgó tornát. Nagy öröm, hogy idén a járványhelyzetre való tekintettel egy hónap csúszással ugyan, de létre jöhet a kupa. Most úgy néz ki a torna előtt néhány nappal, nem is lesz semmi akadálya, hogy benépesüljön a Dékáni Sportcsarnoka. A rendezvényről tudni kell, hogy négy-ötszáz szurkoló van kint a teljes hétvége során. Főként a halasi iskolák meccsei, amik presztízs csatát hoznak. Ott mindig óriási hangulat van. Nagyon sok erős vidéki és külföldi csapat is van. Tíz csapat részvételével szeretnénk megszervezni a kupát ugyanúgy, mint az előző években. A szokásosnak mondható mezőnyből három csapat nem tud eljönni. Az Orosháza, Sepsiszentgyörgy illetve a Sárospatak sem. Helyettük gyorsan sikerült találni új csapatokat. A torna résztvevői a négy kiskunhalasi iskola: a Szilády Gimnázium, a Bibó Gimnázium, a Dékáni Árpád Szakgimnázium és a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum. Kecskemétről a Piarista Gimnázium, Kiskunmajsáról a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyházáról a Constantinum Katolikus Gimnázium vesz részt, illetve az elmúlt években jól szereplő Gyöngyös csapata is itt lesz. Idén is nemzetközi lesz a kupa, hiszen Magyarkanizsáról is jön egy csapat. Az idei évben a tizedik csapat ismét a Tekó-Fakó lesz. Ez a II. Rákóczinak a „tartalék” csapata. Aki esetleg nem fért be a nagyobbakhoz, akkor itt bizonyíthat. Az esélyeket tekintve nagyon nehéz jósolni, hiszen a vidéki résztvevőket eleve nem ismerjük, illetve kiesett egy év mindenkinél. Ezáltal az elmúlt hetek, hónapok középiskolás kupáiról tudunk jósolni, ez alapján jó esély van, hogy a címvédő Bibó vagy éppen a házigazda Rákóczi között dőljön el az aranyérem sorsa. Az elmúlt évekhez hasonlóan rengeteg támogató állt a kupa mellé és ennek is köszönhető, hogy eddig nem látott mennyiségű különdíj kerül kiosztásra. Nagyon színvonalas lesz az eredményhirdetés. A kupát Bányai Gábor országgyűlési képviselő, és Nagy Antal, egykori magyar válogatott játékos nyitja meg A hagyományokhoz hűen idén is szeretnénk gálamérkőzést szervezni. Minden adott lesz egy remek hangulatú tornához. – nyilatkozta Dávid Géza.