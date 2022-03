– Bár sokan azt gondolják, hogy ezt a mérkőzést kötelezően meg kell nyerni, de ne felejtsük el azt, hogy a Budafok az elmúlt évben még az első osztályban játszott – mondta az ellenfélről Visinka Ede vezetőedző. – Sebzett oroszlánnak tűnik, amely bármilyen eredményre képes, és nem lehet leírni. Sokkal jobb a kerete a csapatnak, mint a pillanatnyi helyezése. Nekünk a jelenlegi helyzetünkben élet-halál minden egyes mérkőzés. Kiélezett küzdelem folyik, főleg azok között a csapatok között, amelyek ott vannak az alsóházban. Mi minden találkozóra ugyanúgy készülünk, és minden meccset meg akarunk nyerni. Főleg egy olyan együttes ellen, mint a Budafok, amelynek jó az állománya, hisz az elmúlt évben az NB I.-ben is vitézkedett, és ha nem érte volna utol a csapattagokat a koronavírus, akkor lehet, hogy bent is marad. Az őszi fordulóban 4–2-re kikaptunk tőlük, ezért most szeretnénk visszavágni. Szoros a táblázat alsó része, így bármi lehetséges, és minden forduló után változhatnak a helyezések. Egy dolog nagyon fontos, hogy saját magunkkal kell foglalkozni, és csak a saját meccsünkre kell összpontosítani. Az elmúlt héten például a konkurenseink döntetlent játszottak vagy kikaptak, mi meg nyertünk, így ez pozitív számunkra. Fordulóról fordulóra csak a saját meccsünkkel kell foglalkozni, nem kell a szomszédba áttekinteni, csak a saját céljainkra kell koncentrálni, és akkor el tudjuk érni a kitűzött célt, ami nem más, mint a bennmaradás – mondta Visinka Ede.