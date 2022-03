Kiváló időjárás fogadta a csapatokat és a szépszámú közönséget vasárnap délután Balotaszálláson. Mind a két csapat jó előjelekkel várta az összecsapást, hiszen mindketten győztek az elmúlt fordulóban. Hidegzuhanyként érte a hazaiakat, hogy a második percben vezetést szerzett a Vadkert. Szamosi szögletét Gáál fejelte három méterről Szűcs kapujába. Ez a gól kicsit megzavarta a hazaiakat, akik percekig keresték igazi arcukat. Kiszabadulva a szorításból előbb Teremi lövésénél volt dolga a vadkerti kapusnak, majd Vincze Viktor is megkínálta egy lövéssel Frittmannt, de a hálóőr mindkét alkalommal a helyén volt. A balotaiak továbbra is dolgozták ki helyzeteiket, mely a 26. percben érett góllá. Racsmán passzolt Schveitzerhez, aki meghúzta a jobboldalon, majd erőből lőtte középre a pettyest, melyet Teremi közelről vágott a kapuba. 1-1. A folytatásban is inkább a hazaiak előtt adódott lehetőség. A 30. percben egy kavarodás után Vincze Gergő került nagy helyzetbe, de fölé durrantott. Három minutummal később Racsmán beadását Beke lőtte rá, de Frittmann ezúttal is védett. A 40. percben Vincze Viktor kapott kitűnő indítást, melyet a kifutó kapus fölött emelt át, de néhány centit tévedett. Az első félidőben több lehetőség nem adódott.

A második félidőt is remekül kezdte a Vadkert. Sztankovics beállása friss lendületet vitt a támadásokba. A 46. percben ő készített elő Kővárinak, lövését bravúrral védte Szűcs. A folytatásban is inkább a vendégek akarata érvényesült. Érezhető volt, hogy a balotaiak fáradnak, kevesebbet volt náluk a labda. Az 56. percben Turu buktatta Kővárit huszonkét méterre Szűcs kapujától. A szabadrúgást Szamosi végezte el, de a lövést megfogta a hálóőr. Három perccel később a másik oldalon Teremi próbálkozott jó harminc méterről, de fölé durrantott. A 75. percben elérkezett a fordulópont. Rózsa ugratta ki Kővárit, aki egy pattanás után hatalmas gólt rúgott tizennégy méterről 1-2. A gól megfogta a hazaiakat. Ezt követően a hazaiakban nem volt meg az átütő erő. A hajrában egy újabb kontrát váltott gólra a vadkerti csapat. Kővári passzolt Somogyihoz, aki ziccerben ellőtte a labdát a hazai portás lábai között. 1-3.

Balotaszállás FC – Vadkert FC STE II. 1-3 (1-1)

Balotaszállás, 120 néző, vezette: Mauer János (Papp Zsigmond Csaba, Szabó Richárd)

Balotaszállás FC: Szűcs – Vásárhelyi, Turu, Lőrincz, Vincze G., Földes, Teremi, Beke (Vígh 89.), Racsmán, Schveitzer (Vincze I. 46.), Vincze V. (Nádasdi 78.) vezetőedző: Mezei Csaba

Vadkert FC STE II: Frittmann – Frank (Sztankovics 46.), Sztraka, Rózsa, Szekér, Windecker (64.), Gáál, Szamosi, Putnyik, Kővári, Somogyi játékos-edző: Frank Gábor

Szarvas Ervin, a Balotaszállás FC elnöke: Sajnos elaludtunk a mérkőzés elején, mely meg is bosszulta magát. Kellett egy tíz-tizenöt perc mire felvettük a játék ritmusát. Ezt követően három-négy lehetőségünk is volt a gól szerzésre, melyet nem tudtunk értékesíteni. A második félidőben bent ragadtunk az öltözőben, a vadkerti csapat pedig jött. Nagy lehetőségük nem nagyon volt, de sajnos azt kell mondani, hogy megérdemelten vitték el a három pontot, amihez gratulálunk, és sok sikert kívánunk nekik a folytatásban. Sajnos voltak hiányzóink. Ahhoz, hogy mi egy ilyen jó csapatot meg tudjunk fogni teljes keretre, illetve extra megoldásokra van szükség. Nehezen tudtuk megfogni a végig agilisan játszó Kővárit, aki igencsak alattomos volt az egész mérkőzésen. Azonban úgy érzem, hogy ma ő jelentette a különbséget.

Frank Gábor, Vadkert FC STE II. játékos-edzője: Már a 2. percben sikerült vezetést szereznünk, amitől azt vártam, hogy megnyugszik a csapat, de ennek ellenére meglehetősen kapkodó volt a játékunk szinte az egész első félidőben. A szünetben megbeszéltük, hogy min kell változtatnunk, amit a csapat tökéletesen be is tartott a második félidőben. Komolyan vették a srácok a meccset, elszántak voltak, jó érzéssel készülhetünk így a következő heti Kecel II elleni dobogós rangadóra.