A PMFC tavalyi szereplése sok szempontból hasonlít a miénkre, hiszen újoncként egészen a 4. helyig vitte a lendület a pécsieket. Bár ősszel beragadtak, a tavaszi szezonra kiegyenesedni látszanak, egyre inkább olyan eredmények jellemzik Vas László együttesét, ami a feljutás után. Komoly csapatok is nagy pofonba szaladtak bele otthonukban, elég csak a DVTK elleni 3-0-os sikert kiemelni ezek közül. Védekezésük különösen stabil, ritkán kapnak egynél több gólt, legutóbb Siófokon értek el 0-0-os döntetlent, mely után 8. helyen állnak.

Szabó István sem lehet persze elégedetlen csapatával, hiszen egy hét leforgása alatt újabb hét pontot gyűjtöttek be, köztük két idegenbeli sikerrel, aminek köszönhetően a dobogó harmadik fokáról várhatta a fordulót a társaság. Ahogy ellenfelük, úgy a KTE is egy Szolnok elleni 0-0-os döntetlen után készül a nehéz idegenbeli túrára. Legutóbb kecskeméti siker született a párosításban, Tóth Barna korai góljával 1-0-ra nyert a Kecskemét ősszel a Széktói Stadionban.

Vas László, a PMFC vezetőedzője: – A Siófokhoz hasonlóan számomra a Kecskemét jelenti az üde színfoltot az NB II-ben. Nem csak bátran és stílusosan, hanem eredményesen is futballoznak. Kecskeméten egy végletekig kiélezett mérkőzésen maradtunk alul. Hazai pályán, saját közönségünk előtt célunk itthon tartani a három pontot. Szurkolói szempontból is egy érdekes mérkőzésre van kilátás.

Szabó István, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Az őszihez hasonló mérkőzésre számítok. Évek óta tudatos és jó munka folyik Pécsen kollégám irányításával, játékuk dinamikus, a letámadásra épül. Nem véletlen, hogy a Diósgyőrt is magabiztosan verték meg. A Pécsnek van egy sajátos stílusa, amit minden mérkőzésen rá akar erőltetni az ellenfélre. Arra számítok most is, hogy az első perctől kezdve nyomás alá akarnak majd minket helyezni, hiszen függetlenül attól, hogy kivel játszottak, mindig erre törekedtek. Nagy hangsúlyt fektetnek a pontrúgásokra, nagy bedobásokra, rendkívül jól is csinálják ezeket. Egész héten ennek szellemében készültünk a Pécsre, amennyiben hatástalanítani tudjuk erősségeiket, akkor tudunk jó eredménnyel távozni.