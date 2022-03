Az elmúlt hétvégi bajnoki fordulóban mind a két csapat győztesen hagyta el a játékteret. A Kécske a Szentlőrinc otthonában nyert 2–1 arányban, míg a Budaörs a Dorogot múlta felül magabiztosan 3–0-ra. A két csapat őszi mérkőzését a Budaörs nyerte magabiztosan, 3–0 arányban. Azóta azonban sok víz lefolyt a Tiszán, és egy nagyon elszánt társaság várja a Budaörsöt.



– Az elmúlt heti találkozó után frenetikus volt a hangulat az öltözőben, a 92. percben rúgott Kiprich-gólunk mindenkit feldobott – mondta Visinka Ede. – Az egész mérkőzésen végig hajtottunk, igaz, kellett szerencse is a győzelemhez, de az elmúlt hetek sikeressége is ahhoz, hogy jól szerepeljünk. Kerestük a szerencsénket, de meg is találtuk. A szépséghiba talán csak az, hogy a tabella hátsó felében tartózkodó csapatok is pontot, pontokat szereztek, így nem nőtt a különbség közöttünk. A tavaszi szereplésünk eddig kiváló, mert a Vasas után most tavasszal mi szereztük a legtöbb pontot. Ez ugyan a tabellán még annyira nem látszik, mert mindenki kapar, mindenki bent akar maradni. Ez éberségre ösztönöz bennünket, hogy még mindig nem elég, amit eddig elértünk, tovább kell mennünk, és minél tovább fenn kell maradnunk ezen a hullámon, amin jelenleg vagyunk. Egy sikertelenebb hétvégével, esetleg egy vereséggel visszakerülhetünk oda, ahol voltunk, de ezt nem szeretnénk. Éppen ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne kerüljünk a kieső zónába.



Vasárnap a városi stadionban 17 órakor kezdődő mérkőzésen tehát a Budaörs a Tiszakécske vendége lesz. A Dorog elleni győzelmük azonban lendületet adhat ellenfelüknek.

– Jó csapat a Budaörs, jó az edzőjük és jó játékosaik vannak, nem lesz könnyű ellenük játszani. Persze ebben az osztályban minden meccs nehéz, de ez kimondottan az lesz. Nekünk ez a találkozó felér egy BL-döntővel, mert ha nyerünk, és jól alakulnak a többi eredmények, akkor egy kisebb előnyre is szert tehetünk a konkurensekkel szemben. Nem beszélve arról, hogy öt ponttal leszakítanánk a Budaörsöt. Tisztában vagyunk azzal, hogy ebbe a mérkőzésbe is mindent bele kell adni. Most a tavasszal nagyon nagy hittel játszunk. Az elszántságot, a szenvedélyt ki kell vinni a pályára is és mi ki is visszük – tette hozzá a mester.