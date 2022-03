Már az első percekben látszott, hogy az Akasztó nem védekezni érkezett Soltvadkertre. Az ötödik percben Bajusz ugrott ki egy ígéretes indítás után, de lövését fogta Szabó kapus. Két perccel később ugyanő került helyzetbe, ám a hálóőr ekkor is résen volt. A 13. percben is a vendégek voltak akcióban, amikor is Juhász került helyzetbe, ám a kapufára helyezett. Három perccel később már örülhetett a támadó. Bajusz ugratta ki és a vadkerti védők szorításában gyönyörű gólt lőtt a bal felső sarokba 0-1. Ezt követően is támadásban maradtak a vendégek, ám egy-egy kontrával veszélyeztetni tudott a Vadkert. A 24. percben Bányai rántotta le Bashirit harmincöt méterre a kaputól. A szabadrúgást Molnár remekül rúgta Fék fejére, aki néhány centit tévedett. A 31. percben Németh végzett el egy szögletet, melyre Dobosi érkezett. A fejest nagy bravúrral védte Szabó, ám a kipattanót Kapus elemi erővel vágta a kapuba. 0-2. Két perccel később Katona szögleténél Németh Zsolt kapus maga alá ütötte a labdát, melyre Fék reagált a leggyorsabban és szépített az eredményen. Három minutummal arrébb ismét két gólos volt a differencia. Németh ismét jól végezte el a sarokrúgást, melyet a hosszú oldalon Juhász fejelt Szabó kapujába. 1-3. Ezt követően kicsit lenyugodott a mérkőzés, egészen a 42. percig, amikor is Katona a baloldalról adott keresztlabdát, melyet lekezelt Radics, majd ballal óriási gólt rúgott Németh kapujába 2-3. Izgalmas első félidő volt.