– Jobbulást kívánok a betegeknek és sérülteknek – kezdte értékelését Forray Gábor, a hazaiak vezetőedzője. – Jár a gratuláció mindkét csapatnak, a Körmend egy percig nem adta fel. A győzelmet nem kell megmagyarázni, nagyon fontos sikert arattunk. Mi is voltunk hasonlóan nehéz helyzetben, alig tudtunk kiállni, és akkor ki is kaptunk. Ez viszont a végelszámolásnál senkit nem érdekel. Örülök, hogy sikerült mindenkinek lehetőséget biztosítani, egyenlő arányban elosztani nagyjából a játékperceket. Köszönöm mindenkinek, aki a csapat sikeréért dolgozott, és a nehéz időszakokban is segítettek. Megpróbálunk Debrecenben is nyerni az alapszakasz záró fordulójában.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend 93–67 (27–12, 23–22, 24–19, 19–14)

Kecskemét, vezette: Földházi Tamás Péter, Frányó Péter, Pozsonyi László (Gorka Szabolcs Zsombor)

Kecskemét: Pollard 12, Jaramaz 8, Klobucar 15/6, Kucsera 4, Karahodzsics 25. Cserék: Wittmann 5/3, Lukács 2, Milutinovics 12/6, Fazekas 10, Tóth, Velkey. Vezetőedző: Forray gábor.

Körmend: Stokes 8, Takács 4, White 19/3, Martinez 11/3, Habel 8. Cserék: Kenéz 6, Kiss 5/3, Doktor 1, Dunai 5/3, Hiezl. Vezetőedző: Antonisz Konsztantinidesz.