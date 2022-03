A második félidőben mindjárt az elején érezhető volt, hogy a hartaiak nem akarják ennyiben hagyni a dolgot. A 46. percben a frissen beállt Erdei vállalt el egy kapáslövést, a labda egy védőn fölpörgött, majd az alapvonalon túlra szállt. A szögletből beívelt labdát egy társa stukkolása után Hamar fejelte öt méterről a keresztlécre. Az 54. percben többször is körbejáratták a vendégek labdák a hazai 16-oson, végül Hamar tört be a jobb oldalról, két emberen átkígyózott, majd tíz méterről nem sokkal fölé lőtt. Két percre rá Tóth Barna távoli lövése a jobb alsó sarok irányába tartott, Kormos vetődve mentett. Négy perc múlva ismét Tóth Barna lőtt, ismét jobbról, ezúttal a 16-os sarkáról, és ezúttal a jobb alsó sarok mellé. Ért a vendéggól, de újra a hazaiak találtak be a 62. percben.

Ónodi ívelte előre a bal oldalra a labdát, Major megindult, elrobogott az alapvonalig, mintaszerűen középre adott, és az érkező Bessenyei az ötösről a bal alsó sarokba passzolt, 3–0.

Ekkor reménytelennek tűnt vendégszempontból a helyzet, a Harta azonban nem adta fel. A 64. percben Tóth Barna végezhetett el szabadrúgást, közel harminc méterről, nagy bombájába a sorfal is beleért, és a labda a jobb alsó sarokba vágódott, 3–1. Két percre rá egy vendégbeadást követően Kőrös fülelte le a labdát, vesztére, mert a rárontó Tóth Barna Kőröst megelőzve tíz méterről a kapu jobb alsó sarkába lőtt, 3–2. Két perc alatt újra nyílttá vált a meccs, egyre inkább fölpörgött a sebesség, szinte folyamatossá vált a száguldás. A 71. percben a Harta szerzett egy lesgólt, majd a 78. percben fellángoltak az indulatok egy szabálytalanság után, mindkét oldalon nagy szükség volt az önkéntes békéltetőkre, hogy ne szabaduljanak el végleg az indulatok. A 82. percben aztán már hiába lett volna minden békéltetés.

Bessenyei szabálytalankodott Makóval szemben, aki azonnal a földre rántotta. Egy pillanat alatt összeugrott a két csapat, és kirobbant a felekből a 78. percben kialakult feszültség. Nem volt egyszerű lecsillapítani a feleket, és az elsőként Grecunak kiosztott sárga, majd Makónak, és végül Bessenyinek kiosztott piros lap sem hatott nyugtatólag a kedélyekre. Feszült hangulatban tehát, de a meccs ment tovább, a Harta ugyanis mindent elkövetett az egyenlítés érdekében.

Ehhez a legközelebb a 94. percben került, amikor Varga balról ívelt előre egy szabadrúgást, Csehi lefejelte balra Nasz elé, aki balról, tíz méterről, nagy ziccerben jobbal fölé lőtt.

A lefújás után is forrtak még az indulatok, Varga Milán kapott még egy piros lapot, a pályáról történt kiszövegelésért. A remek helyzetkihasználást produkáló kecskemétiek megérdemelten szerezték meg a győzelmet, a Hartát pedig az dicséri, hogy 3–0-ás hazai vezetésnél sem adták föl, és mindent elkövettek az egyenlítés érdekében.