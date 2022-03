A kaposváriak kezdték jobban a meccset és el is húztak 5:2-re, de villámgyorsan egyenlítettek a kecskemétiek, sőt, 9:6-ra már ők vezettek. Meglépniük nekik sem sikerült, de egy időre állandósult a vezetésük. Motiváltabbnak tűnt a Kecskemét, és a kubai ütőknek köszönhetően nagyobb átütőerő volt a játékukban is. A somogyi oldalon Beállt Bögöly Gábor és a végjátékban 21-nél egyenlítettek a kaposváriak, majd egy Challenge után 23:22-re át is vették a vezetést. Rontottak ugyan egy nyitást, de Sandoval ütésével így is ők jutottak szettlabdához. Hogy az izgalmak fokozódjanak, Nagy József időt kért, azonban Bögöly egy hatalmas bombával lezárta a szettet (25:23).

Kicsit felpaprikázódtak a kecskemétiek, akik három ponttal kezdték a második játszmát, 6:2-nél Ruben Wolochin, a somogyiak edzője időt is kért, de ez sem segített, mert kisvártatva már 6 pont volt a különbség. Argilagos egymaga hat ponttal vette ki a részét a vezetésből. A kaposváriaknak sehogy sem sikerült csökkenteni a különbséget, volt ugyan egy hármas sorozatuk, de négy pontnál közelebb nem tudtak kerülni, s a végén hat szettlabdája is volt a Kecskemétnek az egyenlítéshez, amelyek közül Fundora már az elsőt ki is használta (18:25).

A harmadik felvonást a kaposváriak kezdték egy ötpontos sorozattal, amin még Nagy József időkérése sem segített. 10:5 után kezdtek kicsit magukra találni a hírös városiak, de aztán szépen összeállt a kaposváriak blokkja és hirtelen 8-ra nőtt a különbség.

A szett végén Nagy József le is hozta egy kicsit pihenni a kulcsembereket, így aztán nagyon simán kerültek megint előnybe a somogyiak. Hét szettlabdájuk is volt, amiből viszont kettőt is hárítottak a kecskeméti fiatalok, ám a harmadikat Milovanovics kiütötte a blokkról (25:19).