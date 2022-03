A találkozó előtt a tiszakécskeiek a 15. helyen álltak a tabellán, 31 gyűjtött ponttal, míg a budaörsiek a 17.-en 29 ponttal. Mind a két fél számára fontos lett volna a győzelem, hogy elkerüljenek a kieső zónából, de ez csak az egyiknek sikerülhetett, és ez a Tiszakécske volt. Visinka Ede vezetőedző koncentrált játékot kért tanítványaitól.

A vendégek kezdték jobban a játékot, mert már a 13. percben zörgött a hazai háló. Balázs Zsolt középen kapott labdát, kicsit kisodródott a jobb oldalra, de laposan a bal alsó sarokba tudott lőni 0–1. A 28. percben megduplázta előnyét a vendégcsapat. Bal oldali beadás után Molnár Tibor a bal alsó sarokba fejelt 0–2. Úgy tűnt, hogy ebből a gödörből a tiszakécskeiek nem tudnak kijönni, de nem így történt. A 31. percben Kosznovszky ragyogóan emelte át a labdát a védőkön pontosan Beliczky elé, aki 11 méterről a bal alsó sarokba lőtt 1–2. Öt perc múlva egyenlített a hazai gárda. Balázs Benjamin jobb oldalról adta be a labdát, Marsa pedig kapásból a kapu közepébe bombázott 2–2.

A második félidő elején megszerezte a vezetést a Tiszakécske. A Budaörs kapusa Tóth Gábor, teljesen érthetetlen módon, Kosznovszkyhoz passzolt egy ártalmatlan labdát, aki kihasználta a lehetőséget és a jobb alsó sarokba tekert 3–2. A nézők tomboltak a lelátón, hogy csapatuk megfordította a mérkőzést. A 66. percben azonban érkezett a hidegzuhany. Jobb oldali szabadrúgás után Balázs Zsolt a bal alsó sarokba talált 3–3. És ezzel még nem volt vége a góloknak. A 81. percben Balázs Benjamint Fényes felvágta a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető büntetőt ítélt. A tizenegyest Kalmár a balra mozduló Tóth Gábor mellett, a jobb alsó sarokba lőtt 4–3.

Változatos, küzdelmes, igazi közönség szórakoztató találkozót vívott egymással a két csapat. A vendégek kezdték jobban a játékot, de a hazaiak felszívták magukat és meg tudták fordítani a mérkőzést. A találkozó végén, felállva, vastapssal köszönték meg a szurkolók csapatuk jó játékát.

– A bajnokságban ez volt az egyik legnehezebb mérkőzésünk – mondta a találkozó végén Visinka Ede. – Tudtuk, hogy a Budaörs egy jó csapat, tudtuk, hogy jó támadóik vannak, amit sajnos be is bizonyítottak a mérkőzés elején, mert elmentek 2–0-ra. Szerencsére a csapat nagyon egyben van és ezt bizonyította azzal, hogy fel tudtunk állni, és a vezetést is megszereztük. 3–2-nél le kellett volna zárnunk a mérkőzést, de ez nem sikerült. Óriási tisztelet a játékosoknak, hogy 3–3-nál még meg tudtunk újulni. Féltünk ettől a mérkőzéstől, de a fiúk hittek magukban és abban a munkában, amit végzünk hétről hétre. Az önbizalmuknak is köszönhető, hogy ezt a mérkőzést meg tudtuk nyerni. Nagy szükségünk van a szurkolóinkra. Jó volt ezen a mérkőzésen hallani a bíztatásukat, és azt hiszem nekik is tetszett az, hogy egy közönség szórakoztató meccset játszottunk tette hozzá a vezetőedző.

– Ragyogóan kezdtük a mérkőzést mert 2–0 után nyugodtan focizhattunk volna. Ezután történt egy váltás, és sikerült egyenlíteni a Tiszakécskének. Hektikus volt a találkozó, mert 3–2 után mi is visszajöttünk a mérkőzésbe. Utána bármelyik csapat nyerhetett volna, de sajnos ebből mi jöttünk ki rosszul, amiért csak saját magunkat hibáztathatjuk. Amatőr hibákat vétettünk, ami ezen a szinten már nem fér bele – értékelte csapata teljesítményét Toldi Gábor.

Tiszakécskei LC–Budaörs 4–3 (2–2)

Tiszakécske, 300 néző, vezette: Dolnegó Bálint (Sinkovicz Dániel, Szabó Dániel).

Tiszakécske: Holczer – Máté Zs., Csáki, Farkas N. (Farkas A. 62.) – Erdei, Balázs B., Kovács B. (Oláh M. 82.), Kosznovszky, Marsa (Vachtler a szünetben) – Gyurján (Simon 62.), Beliczky (Kalmár 73.). Vezetőedző: Visinka Ede

Budaörs: Tóth G. – Galambos, Tányéros, Molnár Cs. (Sajbán 82.), Tóth K. – Csillag D. (Horváth B. 21.), Fényes, Molnár T. (Halácsi 82.), Petneházi – Balázs Zs., Winkler (Vankó 62.). Vezetőedző: Toldi Gábor

Gólszerző: Beliczky 31. Marsa 36., Kosznovszky 50., Kalmár 81., illetve Balázs Zs. 13., 66., Molnár T. 28.