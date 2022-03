Az első szettben azt a játékot láthattuk viszont, amit az első mérkőzésen, a csapatok fej-fej mellett haladtak, hol az egyik, hol a másik fél tudott egy-egy ponttal meglógni a másiktól. Egészen a hajráig így is csordogált a játszma, de 21-21 után a KRC nem tudott már pontot szerezni, így előnybe kerültek a vendégek (21-25). A második etapot egy 3-0-os rajttal kezdte a KRC, és ezt az előnyt stabilan tartotta is Argilagos és Fundora ponterős játékának hála.

A hajrába már 20-15-ös kecskeméti vezetéssel léptek be a csapatok, és a KRC végül 25-20-ra le is zárta a játszmát, amivel 1-1-re módosult az eredmény.

A harmadik szettben Eke, Krupánszki és Csoma is elkapta fonalat, Nagy Józsefnek 9-13-nál időt kellett kérnie. Ez sem segített, a MAFC 10-16-ra lépett el, majd 14-25-re meg is nyerte a fontos szettet. Még rosszabbul indult a negyedik játékrész hazai szempontból (1-7), de időkérésnek is köszönhetően Nagy József rendezte a sorokat, és 10-10-nél sikerült utolérni a vendégeket. A folytatásban azonban megint a MAFC akarata érvényesült, és 21-25-ös különbséggel eldöntötték a találkozót.



Folytatás szerdán 20 órás kezdéssel a fővárosiak otthonában.