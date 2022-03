Lajosmizsei VLC–Soltvadkerti TE Variens 0–1 (0–0)

Lajosmizse, 80 néző, vezette: Ézsiás Gábor József (Herceg Tamás, Krepsz László)

Lajosmizse: Házi – Fekete A., Orlov, Borsos (Rákóczi 80.), Halasi, Tarnoczki, Sinka (Menich 59.), Kiss L., Bán (Rapi 61.), Faragó (Ulicska 66.), Kovács J. Játékos-edző: Árva Zsolt

Soltvadkert: Szabó N. – Katona G., László, Radics (Tóth Á. 87.), Hegedűs Á., Supka, Varga B., Gémesi (Lévai 72.), Molnár E., Fék (Fejes 46.), Bashiri-Shahroodi. Vezetőedző: Papp Róbert

Gól: Hegedűs Á. a 85. percben

Sárga lap: Kiss L. 40., Házi 85. ill. László 44., Bashiri-Shahroodi 75., Lévai 89., Katona G. 90. percben.

Árva Zsolt: – Érzelemdús és nehéz mérkőzés volt, ha nem történik edzőváltás a Soltvadkertnél, akkor én sem ennyire defenzíven, kontrákra berendezkedve készítettem volna fel a csapatomat. Ezt nyomatékosítottam is a fiúkban, de nem hitték el, hogy ebből a váltásból komoly erőt tud meríteni a Vadkert. Két tizenegyesből egyet berúgtak, mi a két ziccerünket kihagytuk. Aki több gólt rúg, az kapja a pontokat. Szurkolói szemmel sem volt egy jó mérkőzés, ebből most a Soltvadkert jött ki jobban.

Papp Róbert: – Azt kaptuk, amire számítottunk. Egy igen masszív, védekező felfogású Lajosmizse fogadott minket, mely a hosszú, védelem mögé belőtt labdákra építette játékát. Nagy küzdelem zajlott végig a pályán, a csapatom viszont maximálisan megvalósította azt, amit megbeszéltünk. Nagyon elégedett voltam mindenkivel. Tipikusan egygólos mérkőzés volt, szerencsére egy büntetőből nekünk sikerült megszerezni a győztes találatot. A Lajosmizsének is jár a gratuláció, mert egy szépen felépített komplexumban játszhattunk, ráadásul az évek alatt folyamatosan egyre jobb csapattá kovácsolódnak össze.







Kiskunfélegyháza–Faddikorr-Kiskunhalasi FC 5–0 (1–0)

Kiskunfélegyháza, 120 néző, vezette: Hagymási Attila (Lichtenberger István, Csire Róbert)

Kiskunfélegyháza: Oroszi T. – Nagy D. (Tóth I. 73.), Magony, Valkai, Oroszi D. (Csurka 39.), Erős, Ábel, Kanyó, Urbán, Nemesvári, Bálint. Edző: Némedi Norbert

Kiskunhalas: Strobán – Rácz, Túri, Ikotic (Kiss 46.), Lengyel, Pocsai, Miletic, Agócs, Dordevic, Hajrulovic, Angeli (Mucsi 46.). Edző: Kocsis Gábor

Gól: Csurka a 40., az 53., Kanyó a 63., Valkai a 68., Erős a 88. percben.

Némedi Norbert: – Végig nagyon magabiztosan, uralva a játékot játszottunk a mai napon. Rengeteg lehetőséget dolgoztunk ki, amiből szép számmal eredményesek is voltunk. A célunk a három pont megszerzése volt, és ezt teljesítettük is.

Kocsis Gábor: – Sajnos a minőségi különbség kijött a mérkőzésen. Az első félidőben ezt próbáltuk ellensúlyozni a lelkesedésünkkel, amit hellyel-közzel sikerült is megvalósítanunk. A második játékrészben már nagyobb fokozatra kapcsolt a Kiskunfélegyháza, és ekkor már nem tudtuk felvenni velük a versenyt.





Harta SE–Kalocsai FC 2–0 (0–0)

Harta, 180 néző, vezette: Kaszala Mihály (Csákó Patrik, Révész Norbert)

Harta: Hauschen – Makó, Pintér, Hamar (Szpirulisz 86.), Fekete, Follárdt (Erdei 81.), Grecu. Pinczési, Tóth B. (Csehi 46.), Nasz, Varga M. Játékos-edző: Csehi Tamás.

Kalocsa: Vatai – Rideg, Knap, Matos (Mátyás 73.), Farkas, Kerekes, Szabó V. (Bányai 69.), Tóth L., Kohány B. (Szávuj 55.), Romsics (Vass 84.), Rábóczki. Játékos-edző: Kohány Balázs.

Gól: Csehi az 53., Erdei a 93. percben.

Sárga lap: Makó 80., ill. Rideg 86. perc.

Csehi Tamás: – Az első félidővel nem voltam elégedett, akkor ugyanis nem azt a játékot láttam a csapatomtól, amit Kiskőrösön nyújtott, fásultak voltunk és lassan tettük a dolgunkat. A második játékrészben aztán már megközelítettük az egy héttel korábbi remek formát. A győzelemnek ugyanakkor nagyon örülünk, ahogy annak is, hogy az idei bajnoki idényben hat pontot sikerült elvennünk az ősi riválisunktól, a Kalocsától. A lényeg az, hogy megvan a három pont, és fontos lépést tettünk céljaink elérése felé.

Kohány Balázs: – Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy rengeteg a hiányzó, ez meg is látszott ezen a mérkőzésen. Ennek ellenére az első játékrészben jól játszottunk, jól küzdöttünk, amit akkor láttam a csapattól, az tetszett. A második játékrész elején aztán kaptunk egy lesgólt, ami jelentősen rányomta a bélyegét a játékunkra. Próbálkoztunk, erőlködtünk, de a Harta jól levédekezte a kísérleteinket, sőt, az ő kontráik ebben a játékrészben veszélyesebbek is voltak. Gratulálok a Hartának a győzelemhez.