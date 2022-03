A hazaiak mestere, Szrenkó István mindjárt a mérkőzés elején cserélni kényszerült, Márki Bence sérülése miatt Juhász Tamás lépett már a 7. percben a pályára, némileg váratlanul. Három perc múlva – talán szintén némileg váratlanul – mindjárt helyzetbe is került. A bal oldalon, az ötös sarkánál már csak a vendégek kapusával állt szemben, de elcselezte magát, így odalett a helyzet. A 15. percben egy a vendégek részéről előrevágott labdát Káli lőtt középről, 15 méterről nem sokkal mellé. A 20. Palla indította Szabó Zsoltot, aki továbbtette a jobbszélre Bajusznak a labdát, aki cimbalomszögből lőtt a rövid sarokra, Baráth vetődve mentett. A 23. percben egy szerencsétlen hazaadással hozták nehéz helyzetbe a kécskeiek a kapusukat. Baráth előbb lekezelte a labdát, majd igyekezett kivágni a két, rárontó akasztói játékos között. Balszerencséjére az előtte felugró Bányainak azt a testrészét találta el, amelyet ő egyébként jó esetben ülésre használ, és a labda onnan a hálóba pattogott, 1–0. Nem ritka jelenség a megyei bajnokságban, hogy a kapusokat hazaadással zavarba hozzák a játékostársai, azonban hogy ebből gól is legyen, az már annál ritkább, de megesik, ahogy az akasztói példa mutatja. A 26. percben Bányai végezhetett el szabadrúgást középről, harminc méterről. Elképesztő erővel küldte kapura, a a labdát, az szitált is, Baráth azonban másodszorra megkaparintotta. A 30. percben egy annyira mintaszerű gyors kontrát vezetett a Kécske, amilyet szinte csak rajzolni lehet. Káli pörgette ki a bal oldala a labdát, a beadás érkezett is a szélről menetrendszerűen, a szintén menetrendszerűen érkező Tóth Kristóf pedig megcélozta a jobb alsó sarkot, a rajzot azonban a hazai hálóőr, Németh Zsolt fejezte be, ugyanis hatalmas bravúrral mentett. A 34. percben Juhász vágtatott el a jobb oldalon, beadását követően a labda a Bajusz elől menteni igyekvő védő lábáról pattant a kapuba, 2–0. A 37. percben László szögletét követően István fejelt mellé. Hat percre rá Juhász fejelhetett a hosszú oldalon kapura, a bal felsőbe tartó labdáját Baráth fogta. Az első játékrészben az Akasztó mintha arra a kérdésre adott volna választ, egy teljes félidővel dokumentálva, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy mind a labdabirtoklás, mind a helyzetek tekintetében teljesen kiegyenlített első félidő után az egyik fél 2–0-ra vezessen.

A folytatásban nagy lendülettel jöttek ki a kécskeiek. A 49. percben Lovas Zsombor beadására testvére, Lovas Andor repült előre a hosszú oldalon, kapásból meg is lőtte a labdát, irányítani azonban már nem tudta, ám ez a jelenet rávilágított arra, hogy a kécskeiek részéról ez a meccs egyáltalán nincs még letudva. Az 55. percben a rendkívül agilis Klemenc cselezett befelé a jobb oldalról, beadását követően a hazaiak kivágták a labdát, a játékszer Oberna elé került, aki 22 méterről, középről irtózatosan nagy gólt rúgott a kapu közepébe, 2–1. Az 56. percben Klemenc próbálkozását hárította Németh a jobb alsó saroknál. Egyre nagyobb lendülettel rohamozott a Kécske, ám egyenlítés helyett megfogyatkozott, a játékvezető Istvánt a 61. percben szövegért kiállította. A 65. percben Vincze csúsztatott meg egy előre vágott labdát, amely még egy érintés közvetítésével Szabó Zsolt elé került, aki nagy vágtát vágott ki, lőtt is középről, Baráth azonban bravúrral védett. A 70. percben Palla, Juhász összjáték után utóbbi remek ütemben adott középre, Németh Tamás ideális ütemben érkezett, ám hét méterről a léc fölé bombázott. A 75. percben szabadrúgáshoz jutottak a vendégek, balról, éles szögből. A derekát az első negyedóra óta fájlaló Káli állt oda elvégezni a pontrúgást, és egyenesen a jobb felső sarok irányába tekert, Németh Zsoltnak minden tudására szüksége volt, hogy hárítani tudjon. A 81. percben Szabó Ádám ívelését követően Lovas Andor küldött meg hatalmas löketet a jobb felső sarok mellé. A 89. percben Juhász Tamás kapott labdát a leshatáron, a védője elesett, így rávezette a kapura a labdát, majd 18 méterről a bal alsó sarokba helyezett, 3–1. A 91. percben Szabó Norbert vágott ki nagy szólt, beadását követően Kerekes került helyzetbe, ám mellé küldte a játékszert. Újabb gól már nem esett, egy élvezetes, szórakoztató és mindvégig izgalmas mérkőzés nyert meg az Akasztó az utolsó pillanatig oroszlánként küzdő kis Kécske ellen.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Tartottunk ettől a mérkőzéstől, a kécskeiek remek formában vannak, és nagyon jó a játékosállományuk. A meccs elején is látszott, hogy a vendégek remekül teszik-veszik a labdát, de a helyzetkihasználásunk ma remek volt, mondhatom, hogy szerencsénk is volt. De a futballhoz szerencse is kell, ugyanakkor a srácok száz százalékig odatették magukat, jól küzdöttek, harcoltak, és ennek meglett az eredménye. Nagyon jó ellenfél ellen, nagyon nehéz meccsen arattunk értékes győzelmet, és így a tavaszi három mérkőzésből kilenc pontot szereztünk.

Bagi Gábor: – Remek mérkőzésre számítottam. Az első tizenöt perc egy kissé csalóka volt, akkor mindkét csapat még tapogatózott, figyelte, hogy a másik mit akar játszani, azt követően remek mérkőzés bontakozott ki, és egy teljesen kiegyenlített első félidőből két kapitális baklövésnek köszönhetően mi jöttünk ki két gól hátránnyal. Nem érdemeltünk vereséget, mert véleményem szerint a második játékrészben még tíz emberrel is mi játszottunk a focit, mi akartunk jobban. Kíváncsi lettem volna, hogy hogyan alakul a mérkőzés, ha nem kellett volna emberhátrányban játszanunk. Szerintem nem magunknak köszönhetjük ezt az emberhátrányt. Érdekes dolog ez, hogy az egyik játékos szövegért azonnal megkapja a piros lapot, a másik pedig ámokfutást rendezhet a meccsen, és a legvégén kap teljesen véletlenül egy sárgát, és végigjátssza. Arra oda kellene figyelni, hogy a meccseken a foci játssza a főszerepet. A két csapat egyébként nagyszerű mérkőzést játszott. Szám szerint mi vagyunk a mérkőzés vesztesei, de morálisan győztesként tekintek a csapatomra.

Akasztó FC–Tiszakécskei LC II. 3–1 (2–0)

Akasztó, 200 néző, vezette: Bálint Dániel (Barta Norbert, Burzon Márk)

Akasztó: Németh – Kapus, Kerekes, Szabó Zs. (Szabó N. 85.), Bajusz (Szabó II. Sz. 81.), Németh T., Vincze, Palla, Dobosi, Márki (Juhász 7.), Bányai (Palotay 90.). Edző: Szrenkó István.

Tiszakécske II.: Baráth – Horváth A. (Steklács 37.), Lovas A., Oberna (Szabó Á. 81.), Káli, István, Tóth-Molnár, László (Szólát 74.), Tóth Kristóf, Klemenc, Lovas Zs. Edző: Bagi Gábor.

Gól: Bányai a 23., Juhász a 34., a 89., illetve Oberna az 55. percben.

Sárga lap: Juhász 57., Kerekes 62., Németh T. 82.

Kiállítva: István a 61. percben.