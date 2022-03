Az éllovas Kiskőrös vasárnap Kecelre látogat. – Sajnos nem úgy sikerült a felkészülésünk, ahogyan azt elterveztük – nyilatkozta a kiskőrösiek vezetőedzője, Füleki Antal. – Rengeteg betegség és sérülés ostromolta a csapatot. Sajnos van olyan játékosom, aki a Kecel elleni mérkőzésen is ilyen okoknál fogva nem tud majd a rendelkezésemre állni. A keretben a télen nagy mozgás nem volt. A kapusunk, Marko Paunovic finn másodosztályba tudott szerződni, ugyanakkor érkezett hozzánk Szabó Gergő, aki hazatért. Szegeden és Kecskeméten is megfordult utánpótlás-játékosként, a legutóbb Mogyoródon szerepelt, megyei másodosztályban. A hétvégi ellenfelünkről, a keceli együttesről tudom, hogy megerősödött a télen, ráadásul szerintem eddig is egy jó csapat benyomását keltették. Így biztos vagyok abban, hogy ez a derbi egy végletekig kijátszott meccs lesz. Mi mindenképpen a három ponttal lennénk elégedettek.