Hazai pályán gyűjtötték az érmeket a kiskunfélegyházi birkózó sportegyesület versenyzői

A városi sportcsarnok adott otthont a hétvégén az U15-ös korosztály első válogató versenyének. A helyi egyesület által szervezett megmérettetésen megemlékeztek a város első olimpikonjáról, dr. Varga Béláról is, aki 1912-ben Stockholmban olimpiai bronzérmet szerzett, de volt világ és Európa-bajnok is. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a lánya, Varga Lilian, három unokája és egy dédunokája is.

Vajda Piroska Vajda Piroska

A Magyar Birkózók Szövetségét Lőrincz Tamás olimpiai, világ és Európa-bajnok képviselte, aki lelkesítette a fiatalokat, hogy mekkora dicsőség egész hazájukat képviselni a korosztály világversenyén.

Balla László alpolgármester arra hívta fel a diákok figyelmét, hogy a tanulás milyen fontos a sport. Erre jó példa dr. Varga Béla, aki a kiváló sporteredmények mellett az orvosi hivatását is magas szinten művelte.

A félegyházi versenyzők mindkét napon remek eredményeket értek el. Szombaton a lányok megnyerték a csapatversenyt, egyéniben Hideg Zita győzött az 50 kilogrammosok között, Páli Éva és Kiss Henrietta második lett az 54, illetve a 66 kilogrammosok között. A szabadfogású fiúk között a 41 kg-os Hideg Balázs és a nehézsúlyú Bátyai Dorián megnyerte súlycsoportja küzdelmeit, Czakó Zoltán harmadik a 85, Csillag Zalán pedig ötödik lett a 38 kg-ban. Vasárnap kötöttfogásban Csillag Zalán és Czakó Zoltán ezüstérmet szerzett, a 75 kg-os Bárány-Almási Tamás pedig bronzérmes lett – tájékoztatta hírportálunkat Szabó József, edző. Kiemelte a versenyzők közül a Hideg ikreket, akik mindössze három hónapja töltötték be a 12. életévüket, de az U15-ös korosztályban is meg tudták nyerni a versenyt, nagy lépést téve ezzel a zágrábi Európa-bajnoki részvétel felé. Csillag Zalán szintén korengedménnyel indult, de még Kiss Henriettának, Páli Évának és Czakó Zoltánnak is komoly esélye van a válogatottságra.

