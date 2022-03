Az elmúlt hétvégén az U19-es korosztályban versenyző Erdős Gergely Belgiumban indult a magyar nemzeti válogatott tagjaként, az U23-as Pelikán János és Wermeser Zsombor Ausztriába utazott a csapattal arra a versenyre, amelyen Pelikán a legjobb magyarként végzett, Szöllőssy Ádám pedig a magyar szezonnyitón szerzett egy 4. helyet az MKB Bank Cycling Team-nek.

Sáfár Tamás csapatigazgató elmondta, hogy az MKB Bankkal megkötött, több évre szóló szerződés megteremti a nyugodt tervezés és a minőségi versenynaptárat. Ez az anyagi biztonság – a rendkívül erős és tapasztalt U19-es és U23-as sor felépítése mellett – az edzőtáborok szervezését, a külföldi versenyeken való részvételt is lehetővé teszi a számukra. Utóbbiakra már akár napokkal előbb el tudnak utazni, így nem fáradtan érkeznek a helyszínre, a több órás út során elgémberedett lábakkal, és az is rengeteget számít, hogy akár a pályát is be tudják járni az adott verseny előtt.

Mindennek köszönhetően az MKB Bank Cycling Team és bringásai nevét már nem csak Magyarországon, de a nemzetközi versenyeken is egyre inkább megismerik, és ma már sokkal nehezebb bajnokságokban, kupasorozatokon próbálnak részt venni, felkészülve az egyesület számára az év legfontosabb versenyeire: az országos bajnokságra, és az utána induló többnapos napos nemzetközi versenyekre.

A kecskeméti alapítású csapat tagjai a horvátországi edzőtábor után egyszerre három helyen kezdték meg a 2022-es idényt.

Erdős Gergely Belgiumba utazott, ahol a Gent-Wevelgem Junior Világkupán vett részt a magyar nemzeti válogatott tagjaként. Az erő megvolt, a lábak rendben voltak, jól is helyezkedett, de sajnos a 121 kilométeres verseny vége előtt pár kilométerrel bukásba keveredett, így végül nem sikerült befejeznie a viadalt. Azonban így is hatalmas élményekkel és tapasztalatokkal tért haza, aminek köszönhetően tovább erősíti a csapatot.

A csapat nagy része az osztrák szezonnyitón vett részt, Leondingban, ahol az MKB Bank Cycling Team új igazolása, a TdH tavalyi fehér trikósa, Pelikán János szerepelt, aki az élmezőnnyel tudott megjönni a nehéz pályán (160 kilométer, 2000 méter szint, 41 km/h átlag). Wermeser Zsombor, a csapat egyetlen, paralimpiát megjárt biciklistája is be tudta fejezni az osztrák kontinentális csapatokkal megtűzdelt versenyt.

A magyarországi szezonnyitón, a teveli Sajó Péter Emlékversenyen a betegségéből éppen felépülő Szöllőssy Ádám az U19-es kategóriában a legjobb magyarként negyedik helyen végzett, sajnos lemaradva a nap elmenéséről.

Március utolsó hétvégéjén Szöllőssy Ádám és Erdős Gergely (U19) Olaszországban, a Giro di Primavera-n szerepel a magyar nemzeti válogatott színeiben, a csapat többi tagja pedig a felvidéki Szárazpatakon rendezendő Szlovák Kupán indul. A teljes szlovák mezőny mellett, cseh, osztrák, lengyel, szlovén és magyar csapatok indulnak, így ismét nagy, nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodhat az MKB Bank Cycling Team csapata.

– A cél még mindig ugyanaz, hogy nagyon hasznos és minél gyorsabb versenykilométereket gyűjtsünk, és belerázódjunk a versenyek miliőjébe, ritmusába. Nagyon fontos, hogy a részben új sorral felálló csapat – hiszen megújult a vezetés, a tagok és a segítők – összeszokjon, a srácok ismerjék meg egymást és saját határaikat – mondta Sáfár Tamás, sportigazgató.