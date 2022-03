A Déli csoportban az első tavaszi fordulóban, amely inkább csak papíron bizonyult tavasznak, mind a három dobogós győzelemmel kezdett. Az éllovas Kunfehértó küzdelmes meccset nyert a Kisszállás ellen. A vendégek vezettek ugyan a 12. percben Nagy András találatával, de a 48. percre már fordított, illetve be is állította a 3–1-es végeredményt az éllovas. A Dunagyöngye SK a Kenderes vendégeként aratott biztos győzelmet, a Bácsalmás második csapatának azonban meg kellett küzdenie Felsőszentivánon a három pontért. Pontosan egytucatnyi gólt rúgott a Vaskút a vendég Hercegszántónak. A hazai Jakab Zoltán ötször talált be a kapuba, Bege Tamás háromszor mattolta Domokos Istvánt.

Déli csoport:

Bácsbokod–Tataháza 5–0, Felsőszentiván–Bácsalmási PVSE II. 2–3, Vaskút–Hercegszántó 12–0, Kenderes SE–Dunagyöngye SK 1–5, Híd SC–Madaras 1–3, Gara–Katymár 1–1, Kunfehértó–Kisszállás 3–1.

Az Északi csoportban az éllovas Ladánybene Tiszaalpáron győzött. Herkel Zsolt szerezte meg a hazaiak számára a vezetést a 4. percben, Spiegelberger Tamás hamar egyenlített, majd Hriazik Attila két góljával a 26. percben már 3–1-re vezetett az éllovas. Szabó Krisztián a 60. percben egy szépítő góllal még visszahozta a meccsbe a hazaiakat, Lantos Henrik azonban három percre rá kialakította a 2–4-es végeredményt. Annál értékesebb ez a három pont a Ladánybene számára, mert a második helyezett Ágasegyházát némi meglepetésre hazai pályán meglepte és legyőzte a Bugac. Parádézott Kecskeméten, az SC Hírös-Ép II. vendégeként a Kerekegyháza második csapata, Gogolák Milán mesterhármassal vette ki a részét a 7–2-es vendéggyőzelemből. A 3. helyen tanyázó Kunszentmiklós a Szabadszállás visszalépése miatt szabadnapos volt.

Északi csoport:

Vasutas SK–Jakabszállás 2–2, Tiszaalpár–Ladánybene 2–4, Ballószög–Fülöpjakab 2–1, Fülöpszállás–Katonatelep 2–1, Bugac–Ágasegyháza 3–1, Helvécia–Tiszaug 3–1, SC Hírös-Ép II.–Kerekegyháza II. 2–7.

A képzeletbeli dobogón állók a Közép csoportban sem tévedtek. Az éllovas Akasztó Szankról hozta el magabiztos győzelemmel a pontokat. A legnehezebb dolga a 2. helyen álló Kecel II.-nek volt, ők ugyanis a Kiskőrös második garnitúrájának a vendégeként léptek pályára. Végig szoros, küzdelmes meccset hozott a derbi, amelyet Varga Ferencnek a 14. percben szerzett találata – 17 méterről lőtte laposan, nagy erővel a kapuba a labdát – döntötte el a vendégcsapat javára. A 3. Vadkert FC STE II. igazi gólparádét rendezett a Tázlár vendéglátójaként, hazai részről bizonyára csak a vadkertiek szertárosa aggódott egyre jobban az idő előrehaladtával, a hálók állapota miatt. Windecker Tamás a 15. percre már klasszikus mesterhármast szerzett, ezt a három gólt a 72. és a 75. percbe megfejelte még két találattal. Mégsem ő nyerte a hazai gólvadászok versenyét, Kővári Csaba ugyanis nagyot hajrázva, hat gólt szerezve megelőzte. A télen jelentősen megerősödött Kaskantyú igenlő választ – egészen pontosan nyolc konkrét választ adott arra a képzeletbeli kérdésre, hogy érdemes volt-e a tavaszi idényre erősíteni. Az idei évben még nyeretlen Tabdi, amelynek az ősszel mindössze két döntetlenre futotta, egészen a kilencven perc leteltéig sikeresen őrizte Csengődön az egyik pontot. Sőt, a mérkőzés hajrájában már nem is csak az egy pontot őrizte, hiszen a 75. percben már a vendég Györgye Dávid lábában volt a meccslabda, egy remek indítás után vezethette rá a hazaiak kapusára, Bódi Gáborra a labdát, de a hazai hálóőr nagy bravúrral lábbal menteni tudott. A 91. percben azonban már ő is tehetetlen volt, akkor egy szabadrúgást Tóth Zoltán fejesével megszerezve a vezetést és a győzelmet a Tabdi, amely a 2021/22-es bajnokságban az első alkalommal könyvelhetett el három pontot.

Közép csoport:

Vadkert II.–Tázlár 18–2, Kiskőrös II.–Kecel II. 0–1, Bócsa–Kecel Senior 6–1, Csengőd–Tabdi 0–1, Jászszentlászló–Balotaszállás elmaradt, Kaskantyú–Császártöltés 8–1, Szank–Akasztó II. 2–5.

Nyugaton a helyzet a dobogón változatlan, illetve annyiban változott, hogy nőtt a Foktő pontelőnye a tabella élén. A foktőiek a Dunavecsét győzték le. A hideg ellenére is szépszámú szurkolósereg, közel százötven néző várta a csapatokat. A Foktő őszi menetelése minden bizonnyal azzal az eredménnyel járhat majd, hogy a nézőszám tekintetében a Foktő lehet a Nyugati csoport egyik hangulatfelelőse a tavaszi szezonban. De nem csak hazai drukkerek voltak kíváncsiak a találkozóra, dunavecseiek is elkísérték a saját csapatukat, amely nem azzal a szándékkal érkezett hogy udvariasan átengedje a pontokat. Fekete Johnny szerezte meg a vezetést a 15. percben, egy szép egyéni szóló végén passzolt a kapuba. Az ő góljára a vendég Farkas Erik válaszolt egy átlövéssel az első játékrész zárása előtt. A második félidőben aztán Markó Renátó talált be kétszer is – először úgy gyömöszölte be a labdát a kapuba, a második alkalommal büntetőt értékesített –, és Farkas Szabolcs állította be az 1–1-es végeredményt. Ahogyan azt jeleztük, a foktőiek ezen a délutánon tulajdonképpen öt pontnak örülhettek, hiszen miközben a ők a Dunavecsét legyőzték, a 2. és a 3. helyen álló Bátya és Uszód az előbbi otthonában döntetlenre végzett egymással, így a saját megszerzett három pontot ez a döntetlen két egységgel megfejelve kilencre növelte a Foktő eredetileg hétpontos előnyét. Dunaszentbenedeken a Homokmégy csapatában Kapitány Tibor mesterhármasával szerezte meg a győzelmet a Homokmégy.

Nyugati csoport:

Dunaszentbenedek KSE–Homokmégy KSE 0–3, Harta SE II.–Dunapataji KSE 0–4, Bátya–Uszód 0–0, Szakmár–Fajsz 1–0, Foktő–Dunavecse 4–1.







Megye III., Dél

1. KUNFEHÉRTÓ 14 13 0 1 64–10 39

2. DUNAGYÖNGYE SK 14 12 0 2 88–19 36

3. BÁCSALMÁS II. 14 10 2 2 37–23 32

4. MADARAS 14 10 0 4 57–17 30

5. KATYMÁR 14 9 2 3 47–28 29

6. BSE VASKÚT 14 9 0 5 54–34 27

7. GARA 14 7 1 6 54–28 22

8. BÁCSBOKOD 14 5 1 8 31–66 16

9. HÍD SC 14 4 2 8 29–27 14

10. FELSŐSZENTIVÁN 14 4 2 8 30–36 14

11. KISSZÁLLÁS 14 4 2 8 16–26 14

12. KENDERES 14 2 2 10 22–48 8

13. HERCEGSZÁNTÓ 14 2 0 12 14–86 5

14. TATAHÁZA 14 0 0 14 10–105 0

A Herceszántótól egy pontot levontak







Megye III., Észak

1. LADÁNYBENE 15 13 1 1 59–20 40

2. ÁGASEGYHÁZA 15 10 4 1 40–17 34

3. MIKLÓSI GYFE 14 10 2 2 40–15 32

4. HELVÉCIA 15 10 1 4 56–27 31

5. KEREKEGYHÁZA II. 15 8 0 7 48–47 24

6. BALLÓSZÖG 15 6 4 5 31–30 22

7. VASUTAS SK 15 6 2 7 31–44 20

8. TISZAUG 15 5 5 5 39–39 20

9. BUGAC 15 6 1 8 37–33 19

10. TISZAALPÁR 15 6 1 8 27–42 19

11. SC HÍRÖS-ÉP II. 15 5 2 8 44–48 17

12. FÜLÖPSZÁLLÁS 15 4 1 10 37–56 13

13. KATONATELEP 15 3 4 8 31–43 13

14. FÜLÖPJAKAB 15 3 0 12 27–58 9

15. JAKABSZÁLLÁS 15 1 4 10 20–48 7







Megye III., Közép

1. AKASZTÓ II. 14 12 1 1 87–12 37

2. KECEL II. 14 10 4 0 47–6 34

3. VADKERT II. 14 10 3 1 62–15 33

4. KISKŐRÖS II. 14 9 2 3 47–21 29

5. BÓCSA 14 8 1 5 40–26 25

6. BALOTASZÁLLÁS 13 6 2 5 36–25 20

7. CSENGŐD 14 6 2 6 22–28 20

8. CSÁSZÁRTÖLTÉS 14 5 5 4 35–27 20

9. JÁSZSZENTLÁSZLÓ 13 4 2 7 20–23 14

10. KASKANTYÚ 14 4 1 9 39–44 13

11. SZANK 14 4 0 10 31–62 12

12. TÁZLÁR 14 2 2 10 19–88 8

13. KECEL SENIOR 14 2 1 11 8–63 7

14. TABDI 14 1 2 11 12–65 5







Megye III., Nyugat

1. FOKTŐ 12 10 2 0 60–18 32

2. USZÓD 12 7 2 3 27–23 23

3. BÁTYA 12 6 5 1 25–10 23

4. DUNAVECSE 12 5 4 3 32–18 19

5. SZENTMÁRTON 11 5 3 3 38–23 18

6. DUNAPATAJ 12 5 1 6 43–22 16

7. SZAKMÁR 12 5 1 6 31–30 16

8. HOMOKMÉGY 12 4 3 5 16–20 15

9. HARTA II. 12 4 0 8 20–40 12

10. D.-BENEDEK 12 3 3 6 13–28 12

11. TASS 11 3 1 7 15–55 10

12. FAJSZ 12 1 1 10 17–50 4