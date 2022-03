Két debreceni triplával indult az összecsapás, majd Karahodzsics és Pollard iratkozott fel elsőként a kecskemétiek pontszerzői közé, 6–4. Az etap közepén ismét hazai trojkák estek be, Valerio volt többször is magabiztos, 13–7. Nem sokkal később már tíz volt a felek között a differencia, Forray Gábor pedig időt kért 17–7-nél. Kucsera villant meg kintről, és kezdte meg így felzárkózását a Kecskemét, ám ennél közelebb már nem sikerült kerülni, maradt a hétpontos hazai előny tíz percet követően, 21–14.

Dramicanin szép kosarával folytatódott a mérkőzés, majd Jaramaz süllyesztett el három trojkát, és ezzel beérte vendéglátóját a KTE, 25–25.

Kucsera hármasával a vezetést is megszerezték a hírös városiak. Kiegyenlített küzdelem folyt, egyik gárda sem tudott jelentősebb előnyt kicsikarni, az utolsó perceket ebben a felvonásban a hírös városiak bírták jobban, így 37–41-gyel mehettek a felek nagyszünetre.

Hazai kettest követően Klobucar távolról volt pontos, őt pedig Dramicanin követte, 39–47. Őrizte előnyét a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, Wittmann és Kucsera percei voltak ezek, 47–53. Dramicanin rendkívül higgadtan eresztette el újabb tripláját, majd közelebbről is eredményes volt, 48–58. Neuwirth még a dudaszó pillanatában tudta feljebb hozni a DEAC-ot, így 50–58-cal jöhetett a záró felvonás.

Nem találtak be az első támadásaikból a csapatok, majd a 32. percben Dramicanin törte meg a csendet egy hármassal, 50–61. Három debreceni kosár után már csak négy egység volt a KTE előnye, Forray Gábor időt kért, hogy a maradék hat percre átbeszéljék a taktikát, 57–61. Pollard fontos pontjaival maradt továbbra is az előny a Kecskemétnél, 59–64. A végjátékban nagyot hajráztak a cívis városiak, és az utolsó pillanatban egalizáltak Hagins révén, így hosszabbítás következett, 71–71.

A DEAC amerikai játékosa volt eredményes a ráadásban újfent, a túloldalon Klobucar válaszolt, 73–73.

Érezhető volt a feszültség, több hiba is becsúszott mindkét oldalon, Wittmann viszont a tőle megszokott extra triplával ismét előnybe hozta a KTE-t, 73–76. Valerio kettő plusz egyes akcióval, majd távolival ragadta vissza a vezetést a hazaiaknak, 79–76. Forray Gábor rögtön időt kért. Klobucar pontos volt kintről, és újra egál állt a táblán. Az utolsó támadást a DEAC vezethette, de pontot nem szereztek, így jöhetett további öt perc.

Pollard és Valerio is a büntetővonalról talált be, 81–81. Wittmann a legjobbkor dobta be újabb hármasát, 81–84. Karahodzsics ezután kétszer kísérletezhetett egypontossal, amelyekből az első ment be, 81–85. Jó védekezést követően ki más, mint Wittmann villant távolról, 81–88. Időt kért a DEAC stábja, ám most már a Kecskemét nem engedte ki a keze közül a fontos győzelmet. A végeredmény: 86–93.

Ezzel a győzelemmel a 8. helyen zárta az alapszakaszt a kecskeméti csapat.

– Gratulálok a csapatnak, köszönöm nekik ezt a hozzáállást – értékelt Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – A mai győzelem a szív diadala volt. Az első negyedtől eltekintve mi irányítottunk, a végén egy nyert meccset tettünk szorossá. Itt szeretném megragadni az alkalmat, és gratulálni a DEAC-nak, mert nagyot küzdöttek. A hosszabbítás igazi drámai csata volt. Az első végén nekik volt dobásuk a győzelemért, de jól kivédekeztük. Összességében úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Köszönjük szurkolóinknak, hogy elkísértek minket. Felfrissítjük magunkat, és készülünk a kupára.

DEAC-Tungsram–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 86–93 (21–14, 16–27, 13–17, 21–13, hossz.: 8–8, 15–22)

DEAC-Tungsram: Polyák 3/3, Hagins 13/6, Valerio-Bodon 25/18, Kovács 16, Aska 23. Cserék: Gáspár 4, Kerpel-Fronius -, Neuwirth 2. Vezetőedző: Forray Gábor

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Pollard 17/3, Jaramaz 9/9, Klobucar 11/6, Kucsera 8/6, Karahodzsics 11. Cserék: Lukács 2, Wittmann 15/9, Kiss, Dramicanin 20/9. Vezetőedző: Berényi Sándor.