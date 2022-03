Ma délután három mérkőzést vívnak meg a megyei első osztályban. A tabellán előkelő helyet elfoglaló Lajosmizse a sereghajtó Soltvadkertet fogadja. Masszív együttes a Lajosmizse, nagy kérdés, hogy a vadkertieknél a hét közben kinevezett új edző, Papp Róbert mennyire lesz képes felrázni a csapatát. A második helyen álló Kiskunfélegyháza a Kiskunhalast fogadja, győzelmi esélyekkel. Nagy meglepetés kellene a halasi pontszerzéshez, de a vendégek kispadjára bő egy héttel korábban leült Kocsis Gábor azon lesz, hogy minél szorosabb mérkőzést vívjanak Némedi Norbert gárdájával. Szomszédvári derbit vívnak Hartán, ahol a Kalocsa az ellenfél. Egy derbi esetében soha nem számít, hogy melyik csapat hol áll a tabellán, igaz ez erre a párosításra is, és az elmúlt években a Harta és a Kalocsa ezt rendre be is bizonyította. Ha valamelyiküknek jól ment a szekér, akkor rendre a szomszédvár tudott ellene egy vaskos meglepetést okozni. Ennek fényében ezen a mérkőzésen bármilyen eredmény születhet, az nem lesz meglepetés.

Hogy lehet jól rajtolni úgy, hogy két fordulóban egy pontot szerez egy csapat? Hát úgy, hogy az első körben szabadnapos, a másodikban pedig az éllovas otthonában játszik döntetlent. Ezt az állítást Csehi Tamás, a Harta edzője azonnal kiegészítette, reflexszerűen, így: – És a szomszédvári derbi megnyerésével az élcsapatok ellen mindjárt az elején négy pontot gyűjt. De a tréfát félretéve. A télen nem volt jelentős változás a keretben, csak Markosz Szpirulisz érkezett. Ez meg is látszott rajtunk a kiskőrösi mérkőzésen is, mármint az összeszokottság tekintetében, ráadásul csúsztak-másztak a srácok a meccsen. Sokat dolgoztunk becsülettel az elmúlt időszakban, és ez talán kezd most már meglátszani. Ha így folytatjuk tovább az edzéseken és a mérkőzéseken is, akkor nagyon szép tavaszunk lehet. A hazai meccseinket szeretnénk megnyerni, és remélem, hogy magunk mögött tudjuk azt az időszakot is, amikor a csapat a Harta-táblát elhagyva elhagyta a pontszerzési tudományát is. Erre vannak már biztató jelek. Jó a hangulata a társaságnak, ráadásul húsz éve nem volt ilyen fiatal kerete a klubnak, egyszóval öröm most Hartán dolgozni. Ezzel együtt nagyon nagy célokat nem tűztünk ki magunk elé, az első hatba szeretnénk odaérni. Ha ez sikerül, akkor szép lesz ez a tavasz.

Az ellenféllel kapcsolatban elmondta, tudja, hogy Kalocsán sok a sérült, sok a hiányzó kulcsember, no de hát ez egy rangadó. – Ilyenkor mindenki maximálisan odateszi magát, senkit nem kell motiválni. És a két csapat tabellán elfoglalt helyezésétől, formájától függetlenül kiszámíthatatlan ez a derbi, de azért nagyon csalódott lennék, ha nem sikerülne legalább az egyik pontot itthon tartanunk, de ha mind a három itthon maradna, az lenne az igazi.

Miután Kohány Balázs, az első két tavaszi meccsüket elveszítő kalocsaiak mestere azt a feladatot kapta, hogy a csapat helyzetét jellemezze egy sorozat címével úgy, hogy az a, b, c, és d válaszok közül válassza ki a megfelelőt, és meghallotta, hogy az a válasz a Kórház a város szélén, azonnal jelezte, hogy nem is kell tovább mondani, esetükben most az a válasz a megoldás.

– A bajnokság eleje olyan lett, mint a felkészülésünk. Januárban sorra dőltek ki az alapemberek. Dostyicza Dániel január végén kapta el a Covidot, és mindmáig küszködik vele. Nagy Márk az első mérkőzésen keresztszalag-szakadást szenvedett. Az utolsó edzőmeccsünket le is kellett mondani, annyi volt a beteg. Ráadásul a félegyházi meccsen is szaporodott a maródiak száma. Alapemberek estek ki, sőt mindannyian a csapat tengelyéből hiányoznak, tehát nincs is igazából irányítónk. Télen hárman érkeztek a csapathoz, Bányai Edvin, Vass Levente és Szávuj Miklós, de ők más poszton szerepelnek. A Harta elleni rangadó előtt tehát marad a közhely, hogy abból kell főzni, ami van. Márpedig a Harta ellen muszáj lesz jól teljesíteni, mert egyrészt el kell kezdeni a felzárkózást a tabellán, másrészt pedig egy derbin nemcsak a pontok számítanak, hanem a presztízs is. Jó csapat a Harta, jól is rajtolt, így tehát nagyon nehéz meccsre számítok. De szeretnénk ellenük eredményesek lenni, erre készülünk egész héten, és ennek szellemében fogunk kifutni Hartán a pályára.

Nagy meccsnek ígérkezik vasárnap az Akasztó és a Tisza­kécske összecsapása, miután mindkét gárda remek formában van. Ember legyen a talpán, aki megtippeli a Kecel és a Kecskeméti LC találkozójának az eredményét. Ezen a hétvégén vívják meg a megye egyes déli derbit, ezúttal Jánoshalmán csap össze a JFC és a Bácsalmás.

A megye kettő Déli csoportjában is rendeznek derbit, a Borota a Mélykútot fogadja. Az éllovas Kunbaja és a 2. Dusnok idegenbe utazik a győzelem reményében, a Baja Nemesnádudvaron szeretné kihasználni bármelyikük botlását. Az északi éllovas, a Kiskunfélegyháza II. az SC Hírös-Ép vendége lesz. Nagy kérdés, melyik arcát mutatja a kecskeméti csapat. A Kerekegyháza a Városföldet szeretné legyőzni abban a reményben, hogy – egy Hírös-Ép-bravúr esetén – hátha sikerül visszaelőznie a Félegyházát.