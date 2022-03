Érdekesség, hogy a két csapat őszi idénybeli összecsapásán is sokáig vezetett 2–0-ra vendégként a Baja, a Borota akkor az egyenlítésre volt képes az utolsó tíz percben, most viszont még az őszi varázsláson is túltett Fenyvesi Ferenc csapata. Úgy, hogy a bajai társulat mindkét alkalommal jól játszott. Kis túlzással lassan megérthető lenne az a szurkoló, aki arra gyanakodna, hogy ez a BLC ellen másodszor kivitelezett borotai trükk, ez már több, mint varázslat, ez már fekete mágia.

Bajai LC–Borotai SE 2–3 (0–0)

Baja, 300 néző, vezette: Béleczki László (Péter-Szabó Ottó, Pocsai Károly)

Baja: Sztruhák – Szolga (Vincze 59.), Nagy E., Bölcskei, Kerezsi (Vukovic 46.), Szilágyi (Szabados 87.), Mezőfi, Varga S. (Csiki 70.), Fehér (Princz 46.), Kudella, Szilasi. Edző: Koch Tamás.

Borota: Horvát – Kovács Z. (Vujkovic 46.), Busa (Kopumovic 62.), Vizin (Piukovics 62.), Gáspár (Madarász 74.), Lukac, Körmöczi, Simic, Usumovic, Ciric, Mijatovic. Edző: Fenyvesi Ferenc.

Gól: Mezőfi 59., Varga S. 62., illetve Princz (öngól 75.) Lukac 89., Usumovic 91.