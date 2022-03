A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) 2007-ben hívta életre a Nemzetek Kupája elnevezésű versenysorozatát, hogy segítse a fiatal kerékpárosok fejlődését. Az egynapos és többnapos versenyeken a junior fiúk és lányok, valamint az U23-as fiúk vehetnek részt. A fiatalok olyan legendás utánpótlás klasszikusokon mérettetnek meg, mint a Gent-Wevelgem, vagy a Párizs-Roubaix egynaposa.

Az utánpótlás számára az idei szezon március 27-én kezdődik Belgiumban, a Gent-Wevelgem-mel. A több mint 121 kilométeres verseny Ypres-ből indul és ott is végződik, a versenyzők ugyanazokon az utakon száguldanak majd, mint a professzionális Gent-Wevelgem versenyen, ugyanazon a napon, beleértve a híres kemmelbergi mászás két szakaszát is. Erre a kőkemény versenyre kapott meghívót Erdős Gergely és Szőllőssy Ádám is, akik az öttagú magyar válogatott tagjaként utaznak Belgiumba.