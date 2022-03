A KTE LA Dabason összesítésben a második helyet szerezte meg a klubok rangsorában, korosztályokra lebontva az U8 ezüstérmet, az U7 bronzérmet, míg az U9 kupagyőzelmet ünnepelhetett. Az U7 és az U9 duplázott két nap alatt, a Dunamenti Ligában az idősebbek végül negyedik helyet értek el.

Fűkő Péter (U9): – Dabason a csoportból két győzelemmel jutottunk az elődöntőbe, ahol szintén egy jó mérkőzésen sikerült felülkerekednünk. A döntőben az FTC csapata erősebbnek bizonyult nálunk, így a második helyet szerezte meg egyesületünk. Sok szép és pozitív mozdulat került elő a mérkőzések alatt, de akadtak fejlesztésre szoruló elemek is, amit közösen megbeszéltünk és értékeltünk a játéknap végén. A házigazdáknak gratulálunk a szervezéhez, nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a meghívást. Csapatunk másik fele a Dunamenti Ligán vett részt egy nappal később. Nagyon erős és színvonalas tornára kaptunk meghívást, melyet örömmel fogadtunk el. A csoportmérkőzéseket nagyszerűen kezdtük, az MTK-t és az UTE-t is legyőztük, majd a DVTK és a Főnix elleni döntetlenek után a DVTK-t is megvertük. Csoportelsők lettünk, majd sajnos a döntőbe jutásért egy utolsó pillanatos góllal kikaptunk a Mészöly Focisulitól. A csalódás sajnos rányomta bélyegét a bronzmeccsre is, hiána dolgoztunk ki sok helyzetet, végül az UTE nyert, így negyedikek lettünk. Büszke vagyok ezzel a fiúkra, picit elfáradtunk a végére, de jár a gratuláció mindenkinek.

Az U9 kupagyőzelmet ünnepelhetett Fotó: KTE

Rádi Zsolt (U8): – Hajtós mérkőzéseken, jó játékkal jutottunk tovább Dabason a csoportból. A helyosztón nagyon jó és látványos meccsen sikerült legyőznünk a házigazdát, de a döntőben alul maradtunk a Fradival szemben, így az ezüstérem jutott nekünk. Kapusunk, Gere Áron ismét szenzációs védésekkel hívta fel magára a figyelmet, amivel kiérdemelte U8-ban a legjobb kapus díját. Minden résztvevő korosztálynak gratulálok!

Kedden a Dunamenti Ligában folytattuk, ahol a csoportunkban olyan neves csapatok kaptak helyet, mint a Fradi, MTK, Videoton, Szeged és a Gyulasport.

Az előző napi megpróbáltatások miatt kicsit fáradtabb, dekoncentráltabb játékot nyújtottunk, ennek ellenére nagyon büszke vagyok a srácokra. A párharcokba az eddigieknél határozottabban álltunk bele, de még van hova fejlődnünk. Dicséretes volt a hozzáállás, mentalitás. Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk, igazi erőpróba volt ilyen jó csapatok ellen játszani. Edzéseken javítjuk a hibákat és fejlődünk tovább. Gratulálok a srácoknak!

Az U8 ezüstéremmel térhetett haza Fotó: KTE

Kovács Zsolt (U7): – Nagyon színvonalas és profi szervezésű tornán vehettünk részt Dabason. Csoportunkban a Cegléddel, illetve a SZAC csapatával játszottunk. A Cegléde ellen kellett egy kis idő, mire belemelegedtünk a tornába, de utána végig domináltunk, de sajnos rendre kihagytuk a helyzeteinket, míg az ellenfél az utolsó pillanatban egyet kihasznált.

A SZAC ellen végig uraltuk a mérkőzést, sok helyzetet tudtunk ki alakítani, amiből hármat értékesítettünk.

Az elődöntőben megilletődötten futballoztunk a Fradi ellen a meccs első harmadában, amit ellenfelünk ki is használt, hiába rendeztük a sorokat és szépítettünk, elhitték a srácok, hogy van keresnivalónk. Végig kiélezett volt a meccs, a végén akár egyenlíthettünk is volna, de egyetlen góllal végül kikaptunk. A bronzmeccset a KLC ellen vívtuk, ahol végig irányítottuk a játékot, sok helyzetet dolgoztunk ki, kettőt be is lőttünk. Ezen a meccsen volt részünkről a legtöbb pontatlanság a támadóharmadban, ezért nem sikerült a nagyobb különbséggel nyerni.